Centrum Prahy bude v noci neprůjezdné, radnice omezila vjezd do Starého Města

Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé, kde se nachází velké množství populárních nočních podniků.

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby podle radního do oblasti stále vjedou, ale každého budou moci zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být.

Uličník @ulicnik_cz Na vědomí se dává, že do Dlouhé ulice na Praze 1 jest oficiálně v noci vjezd cizích vozidel zakázán. https://t.co/gaBHJScyu3 oblíbit odpovědět

Změny si všimli i uživatelé sociálních sítí, kteří na své profily nahráli fotografie nového značení. Mezi nimi také zastupitel Prahy 1 Filip Lachmann, který na platformě X zveřejnil i rozsah opatření. „Tohle je fakt velký. Začal platit zákaz vjezdu bezmála do poloviny Starého Města,“ připsal pod mapku.

Filip Lachmann @LachmannFilip Tohle je fakt velký. Začal platit noční zákaz vjezdu bezmála do poloviny Starého Města. 🧵⬇️ https://t.co/cueLV3XQKt oblíbit odpovědět

Krok vedení radnice učinilo bez toho, aby o něm předem informovalo, podle radního pro dopravu Vojtěcha Ryvoly (ANO) se tím chtělo vyhnout vyhrocené diskusi, která dopravní opatření často provázejí. Radní dodal, že opatření platí ode dneška a radnice ho předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly.

Terčem zákazu jsou podle radního především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody. Opatření dává městské policii nástroj k zahájení systematických kontrol a možnosti začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. „Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat,“ řekl radní.

V Praze 1 vládne koalice ODS, TOP 09, ANO, Rezidentů 1 a klubu bývalých Pirátů, které strana kvůli účasti v koalici vyloučila. V opozici je Praha 1 Sobě a My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Všechny strany v zastupitelstvu dlouhodobě prosazují řešení nočního hluku v oblasti Dlouhé ulice. V minulém volebním období již radnice pod vedením tehdejšího starosty a nynějšího opozičního zastupitele Petra Hejmy (STAN) zákaz vjezdu do Dlouhé a některých okolních ulic testovala, a to od 22:00 do 03:00 a po dobu dvou víkendů. I když tehdejší vedení radnice uvedlo, že se opatření osvědčilo, dále na něj nenavázalo.