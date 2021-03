Česko bude mít tříměsíční zásobu léků na covid, řekl Blatný

V současnosti do nemocnic kvůli covidu-19 denně míří kolem 600 pacientů. Pokud by zhruba čtvrtina z nich potřebovala některý z těchto léků, zásoba, kterou bude Česko od příštího týdne mít, bude podle Blatného stačit na 100 dní, tedy zhruba tři měsíce.



Použití obou neregistrovaných léků v rámci experimentální léčby ministerstvo už dříve povolilo. Jsou určeny především pro pacienty, kteří jsou krátce po pozitivním testu na koronavirus, jejich stav zatím nevyžaduje hospitalizaci, ale mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu.

Může jít mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou. Podle Blatného byla sjednocena pravidla pro použití obou léků.

Léky se podávají infuzí, jsou proto distribuovány do nemocnic. Pokud praktický lékař u svého pacienta vyhodnotí, že by pro něj lék měl přínos, může ho do nemocnice podle Blatného odeslat.

Lék bamlanivimab od firmy Eli Lilly se dováží do Fakultní Thomayerovy nemocnice, odtud se distribuuje dál. Distribuci léčiva od firmy Regeneron bude v Česku zajišťovat firma Roche a bude jej rozvážet podle pokynů fakultních nemocnic v pražském Motole a v Brně.