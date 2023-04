Balaš byl ministrem krátce, mnoho neprosadil, míní odbory i učitelské spolky

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je nejdůležitější, aby nový ministr školství, který Balaše na postu nahradí, zachoval kontinuitu ve změnách ve školství a nyní připravované úpravy ve vzdělávání si vzal za své a dokončil je.

Pro rozvoj českého vzdělávacího systému je nyní podle něj zásadní, aby nový ministr výrazně neměnil v současnosti nastavené směřování školské politiky.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček řekl, že české školství čekají úkoly, které je třeba splnit, aby se vzdělávání rozvíjelo. Patří k nim mimo jiné digitalizace maturitních zkoušek či úprava oborové nabídky. Tyto problematiky se v Česku podle něj řeší už delší dobu a časté výměny ministrů jejich dokončení prodlužují.

K novému ministrovi školství sdělil, že by měl mít schopnost prosadit požadavky škol a znát resort školství. Možný kandidát do čela resortu školství, kterým je Mikuláš Bek (STAN), podle něj jakožto bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně zná oblast vysokého školství. Zda se nynější ministr pro evropské záležitosti orientuje i v regionálním školství, podle Zajíčka nyní nelze odhadnout.

Podle předsedy odborářů ve školství Františka Dobšíka bude kandidát na ministra resort přebírat ve složité době. „Spousta věcí byla rozjednána a nedojednána. Nový ministr, který bude přebírat resort, nebude v jednoduché situaci, protože se bude nyní jednat o financích na následující roky,“ uvedl. Odborový předák na Balašovi ocenil, že s odbory dobře komunikoval. V prosazování požadavků škol na vládě ale podle něj ministr nebyl tak úspěšný, jak by bylo pro české školství potřeba, míní Dobšík.

Balašův konec představuje komplikaci pro vysoké školy, které s ministrem mají rozjednané navýšení peněz na odměny pedagogů. Ti, především v humanitních oborech, pro nízké platy odchází do regionálního školství.

„Je to pro nás velká komplikace, měli jsme s panem ministrem rozjednané, že zabojuje o 900 milionů pro vysoké školy. Nyní vyčkáváme, co bude dál. Ale protože je obecný konsenzus na navýšení peněz pro univerzity, doufáme, že i nový ministr bude v nastaveném jednání pokračovat,“ přeje si předseda vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Navzdory oznámenému konci samotným Balašem v pátek proběhne akce před ministerstvem školství. Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Asociace děkanů filozofických fakult Jan Stejskal předá ministerstvu petici, kterou spolu s kolegy začal připravovat již za Gazdíka.

„Jsem děkanem rok a dnes ‚slavím‘ třetího ministra školství. Zažil jsem pana ministra Gazdíka, pana ministra Balaše a teď budeme mít nového pana ministra Beka. My se nemůžeme řídit tím, jak se střídají ministři. Je mi to líto, že budeme začínat od začátku a všechno vysvětlovat znovu. Petici jsme spustili ještě za ministra Gazdíka, avizovali jsme, že petici předáme. Takže ať tu petici převezme kdokoli, my považujeme za slušné ji fyzicky odevzdat,“ sdělil.

Zmínil také, že země, která nemá žádné nerostné bohatství a musí spoléhat pouze na mozky svých občanů, by měla vynakládat na vzdělávání daleko více peněz než nyní vynakládá. „Není možné tu provádět nějakou koncepční práci. Nám trvalo půl roku, než jsme se dostali k panu ministrovi, a to po rezignaci pana ministra Gazdíka. A my nemáme dalšího půl roku nebo rok. Už jsme v ekonomických problémech. A není čas na dvě stě, tři sta dnů hájení nového pana ministra. Prostě mě mrzí, že MŠMT není vnímáno jako takový ten silný, důležitý resort.“

Naslouchal všem, ale nic neprosadil

Zvládl dobře Evropské předsednictví, byl velmi dobře jazykově vybavený, což by například jeho předchůdce Petr Gazdík nedokázal. Zároveň byl otevřený všem školským organizacím a jednání s nimi,“ uvedl pro iDNES.cz šéf spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová poukazuje na to, že je velmi těžké hodnotit Balašův tři čtvrtě rok, když byl poznamenaný přílivem ukrajinských dětí a předsednictvím. Z konce svého dalšího nástupce ale radost nemá. „Je to smutné v tom, že se nám opět mění ministři po půl roce jako bylo zvykem před rokem 2015,“ sdělila iDNES.cz.

Přesto si je Valachová vědoma i toho, co se nepodařilo. „Jde o velkou chybu, to mu vytknout lze, že nebyl dostatečně silný, aby stál za všemi požadavky na spravedlivé ohodnocení učitelů stál,“ zmínila například nedodržení slibu, že vláda ukotví platy všech pedagogických pracovníků na 130 %.

„Přeji Vladimíru Balašovi hlavně uzdravení. Věřím, že se mu to podaří zvládnout. Velmi těžko se hodnotí jakýkoliv ministr, pokud je ve funkci necelý rok, proto ho nechci hodnotit. Byli jsme spolu téměř v každodenním kontaktu a spoustu věcí jsme spolu dokázali předjednat. Podařilo se nám například posunout novelu o pedagogických pracovnících,“ vyzdvihl spolupráci lidovecký poslanec Marek Výborný.

Přesto končícímu ministrovi vytkl pomalejší změny v revizi rámcových vzdělávacích programů. „Je tam řada nejasností, tam musí ministerstvo napnout síly,“ řekl. Sám Balaš zpoždění před nedávnem komentoval a upozornil, že kromě výměny ministrů do zpoždění promluvila i válka na Ukrajině - především kvůli přílivu ukrajinských dětí, což musel právě ministr školství řešit.

Pavel Klíma z TOP 09 zase České televizi popsal, že ačkoliv na začátku společné práce neměli v řadě témat stejné názory, podařilo se jim nakonec shodu najít.

„Panu ministrovi se předně sluší za jeho práci poděkovat a popřát mu brzké uzdravení. O dalším postupu v nominaci nového ministra musí rozhodnout vedení STANu. Předpokládám, že jméno nominanta se standardně jako první dozví předseda vlády, až poté poslanci, bližší informace proto v současné době nemám k dispozici,“ sdělil iDNES.cz poslanec Marek Benda z ODS.