Poslanci rozhodují o zákonu, který má definovat i platy pedagogů

Původní vládní návrh počítal s tím, že zákon bude obdobně řešit odměňování všech pedagogických pracovníků.

Novela zavádí i pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Předloha dále umožní učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelské kvalifikace.

„Zákon umožní ředitelům, kterým chybí ve sboru aprobovaní pedagogové, zaměstnat vysokoškoláka i bez pedagogického vzdělání s tím, že si do tří let musí doplnit pedagogickou kvalifikaci,“ uvedl už dříve ministr školství mládeže a tělovýchovy za hnutí STAN Vladimír Balaš. Takový pedagog bude motivován k tomu, aby si během tří let, po které mu je uznán předpoklad odborné kvalifikace, doplnil potřebné pedagogické, psychologické a didaktické vzdělání.

Návrh na odvolání Köppla z mediální rady

Na programu jednání Sněmovny je i návrh na odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl podle výboru jednal proti nezávislosti a nestrannosti při volbě prezidenta, dostal totiž peníze za analýzu pro ANO.

„Uvědomuji si, že vystoupení nebylo šťastné, rozumné. Nejsem členem ani marketingového týmu hnutí ANO, ani volebního týmu ANO,“ řekl poslancům volebního výboru Köppl, který přiznal, že je poradcem místopředsedy Sněmovny za ANO Karla Havlíčka.

Odpoledne se budou poslanci věnovat na mimořádné schůzi svolané z podnětu ANO situaci ve ztrátové České poště, která po souhlasu vlády může zrušit tři stovky svých poboček.