Odporný, odsouzeníhodný čin. Zabíjel žák kvůli prospěchu, řekl Gazdík

K útoku došlo před polednem na střední odborné škole v Praze 4. Na místě zůstal mrtvý učitel, útočníka zadržela policie.

Petr Gazdík @petrgazdik Ihned poté, co jsem obdržel informaci o zabití učitele na pražské SOU Ohradní, jsem vyrazil na místo. Dle všeho nešlo o teroristický čin, na učitele zaútočil jeho student. Tato tragédie se bohužel nechvalně zapíše do dějin českého školství. oblíbit odpovědět

„Byl to náš vyučující, dlouholetý pedagogický pracovník. A údajně to (útočník, pozn. red.) byl náš student,“ ředitel ČTK ředitel učiliště Karel Dvořák. Ten se podle zjištění iDNES.cz účastnil celé dopoledne jednání s dalšími řediteli škol.

„Je to něco, co v českých školách dlouho nebylo. Strašně mě to mrzí. Věřím, že to bude vyšetřeno. Je to odporný a odsouzeníhodný čin,“ sdělil iDNES.cz ministr školství Petr Gazdík, který narychlo změnil plány a narychlo zamířil do tamní školy.

Zmínil, že školy v poslední době zvyšovaly bezpečnost, mohly na to dokonce čerpat speciální dotace. Přesto si nemyslí, že by nyní měli ředitelé například pořizovat ke vstupům do škol bezpečnostní rámy.

„Nevím, jestli by byly dostatečně schopné vyřešit situaci a na kolik by to byla komplikace pro běžný život škol. Jestli by to víc neodneslo, než přineslo,“ řekl Gazdík, podle nějž se chce vláda rozhodovat na základě analýz.

„Do bezpečnosti škol neinvestujeme úplně málo. Z tohoto hlediska jsou školy vybavené dostatečně. To, že jsme se dostali do situace, že žák zabije učitele, to je něco, co se nemělo stát a co musíme vyhodnotit hlubší analýzou. Může to být výsledek covidu nebo i jiných věcí. Tento případ bohužel vejde do dějin školství,“ sdělil ještě na místě ministr.

Zdůraznil, že bude potřeba celou záležitost vyšetřit a přislíbil by i pomoc rodině mrtvého učitele. „Jako ministerstvo uděláme maximum potom, co zjistíme podrobnosti,“ slíbil. Novinářům na místě pak potvrdil, že šlo skutečně o studenta školy, který měl zažít o den dříve, ve středu, studijní neúspěch týkající se i daného vyučujícího.

Ani předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček si nemyslí, že se dalo situaci předejít. „Těžko odhadnete, pokud je problémový žák, kterým směrem ta úchylka jde. Snažíme se, aby ve školách byli školní psychologové, výchovní poradci s dětmi pracují a pokud je tam nějaký problém, vyhledávají specialisty, ale neumím si představit, že bychom tomuto dokázali předejít,“ míní.

Ani on by do škol v tuto chvíli nezaváděl bezpečnostní rámy. Upozorňuje, že jde o první případ. „Nevím, jestli tohle potřebujeme,“ dodává Zajíček.

Vít Šimral @piratsimral Musím bohužel potvrdit fatální útok na učitele jedné z našich škol. Detaily není možné s ohledem na vyšetřování sdělovat. Škola je vyklizena, se zaměstnanci i žáky pracují psychologové. Je to obrovská tragédie, vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině. oblíbit odpovědět

