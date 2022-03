Nejednal ve zkratu, svůj čin plánoval, říká k útoku ve škole psycholog

Ministr školství Gazdík oznámil médiím, že útočící student měl ve středu prožít ve škole neúspěch. Co ho podle vás mohlo tak vytočit?

To si asi vůbec neumíme představit, jaký byl důvod neúspěchu ve škole, který by vedl k tomu, že student napadne učitele mačetou. Myslím, že nejde o zkrat, není to zkratové jednání. Jde o to, že pokud chce někdo napadnout učitele mačetou, tak to vypadá jako plánovaná aktivita. Musí si mačetu obstarat, donést ji do školy...