Učiliště na Praze 4 mělo problémy již dříve, upozorňovala zpráva inspekce

Zpráva české školní inspekce však poukazuje i na další problémy. Ty navazují právě na špatně nastavený systém činnosti výchovného poradce. „Nastavený systém výchovného poradenství propojený s prevencí sociálně patologických jevů není plně funkční,“ upozorňuje zpráva z loňského roku.

Podle inspekce výchovná poradkyně sice seznamovala učitele s dřívějšími doporučeními školských poradenských zařízení, která se týkala vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich naplňování ale nikdo z učitelů průběžně nesledoval ani nevyhodnocoval.

„Podpůrná opatření nebyla všem žákům zajištěna v plném rozsahu,“ konstatovala inspekce.

Zpráva rovněž podotýká, že žákům, kterým hrozila neúspěšnost, se výchovná poradkyně věnovala neformálně ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, a to formou individuálních rozhovorů.

Systém není dostatečně účinný

„Z těchto jednání však nebyly vyvozovány žádné konkrétní závěry ani podpůrná opatření. Vedení školy uplatňuje ve vztahu k žákům s vysokou absencí či jinými výchovnými problémy především ukládání kázeňských opatření, pro která nemá ve školním řádu nastavena jednoznačná pravidla,“ zdůrazňuje inspekce.

Spolupráce s rodiči byla podle inspekce prováděna v rámci jednání výchovných komisí, kde však byla řešena převážně absence žáků ve výuce a porušování školního řádu, a to rovněž bez přijetí konkrétních podpůrných opatření.

„Ředitelem nastavený kontrolní systém není dostatečně účinný,“ varovala inspekce s tím, že nedostatky zjistila také v základních dokumentech školy: „Ve školním vzdělávacím programu a školním řádu, a rovněž ve vedení osobní dokumentace žáků.“

Ministr školství Petr Gazdík však ve čtvrtek řekl, že tato škola má jednoho z nejlepších ředitelů, co zná. „Já jsem ho viděl před několika hodinami, on je teď u výslechu. Věřím, že tuto situaci skvěle zvládne a my mu poskytneme veškerou součinnost,“ řekl po tragedii Gazdík.