Použití hesla „From the River to the Sea“ může být trestné, rozhodlo vnitro

Na jednání se zástupci shodli, že užití hesla - From the River to the Sea/ Palestine will be free v překladu Od řeky k moři/ Palestina bude svobodná, je v kontextu útoku Hamásu proti Izraeli ze 7. října 2023 problematické a mohlo by naplňovat znaky trestného činu.

Vazba na hnutí Hamás a další organizace volající po zničení státu Izrael je podle ministerstva vnitra jednoznačná, heslo bylo historicky většinově využíváno ve spojení s jasně deklarovaným požadavkem na zničení existence státu Izrael a odstranění části obyvatelstva jakoukoli, i násilnou formou.

Používání bude vyhodnocovat individuálně

„Policie se proto bude provolávání tohoto hesla i jeho propagaci na transparentech během demonstrací aktivně věnovat. O problematickém charakteru hesla bude mimo jiné předem informovat svolavatele demonstrací,“ uvedlo dále ministerstvo vnitra v tiskové zprávě.

Podle něj lze při užití hesla v současné době uvažovat o případném naplnění skutkové podstaty některých trestných činů.

„Mohlo by se jednat zejména o následující ustanovení trestního zákoníku: § 312e Podpora a propagace terorismu, § 356 Podněcování nenávisti proti skupině osob, případně § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ dodalo ve zprávě vnitro s tím, že veškeré okolnosti používání tohoto hesla bude policie vyhodnocovat individuálně.