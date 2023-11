Na univerzitách se šíří antisemitismus, izraelští studenti v Česku se bojí útoků

Čtyřiadvacetiletý student medicíny z Izraele se vracel centrem Prahy z proizraelské demonstrace, když se v centru města střetl s propalestinskými příznivci.

Věděl, že je jasným terčem: kolem ramen měl omotanou izraelskou vlajku a proti němu kráčel dav pokřikující heslo „From the river to the sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), symbolizující likvidaci Izraele.

„Už několikrát předtím jsem čelil urážkám, a to nejen na síti, ale i od spolužáků z Palestiny či muslimských nebo arabských zemí, že Izraelci okupují, utiskují Palestince, že jim kradou domy, pozemky, že je nahnali do úzkého, ostnatým drátem obehnaného prostoru a podobně. Není to příjemné a samozřejmě člověk má strach, aby nepřišel fyzický útok,“ popisuje student.