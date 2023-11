Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Cílem masakrů izraelských obyvatel 7. října bylo vyvolat dlouhodobou válku, dostat do popředí palestinskou otázku a poštvat proti Izraeli arabské země. „Nejde nám o to zlepšovat situaci v Gaze, zajistit stabilní dodávky vody, paliva a elektřiny, ale chtěli jsme zvrátit situaci,“ řekl Chalil Al-Híja, zástupce lídra Hamásu v Gaze pro americký list New York Times.