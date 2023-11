„Pohřebiště dětí“ v Gaze ukazuje, že Izrael něco dělá špatně, míní šéf OSN

„Hamás porušuje principy, když využívá (civilisty jako) lidské štíty. Ale když se člověk podívá na počet civilistů, kteří byli zabiti v důsledku (izraelských) vojenských operací, je zjevné, že něco je špatně,“ řekl Guterres na konferenci Reuters NEXT.

Izrael se zavázal, že hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy od roku 2007, zcela zničí v reakci na jeho brutální útok ze 7. října. Ozbrojenci Hamásu tehdy překročili hranice a v jižním Izraeli pozabíjeli na 1400 lidí, převážně civilistů.

Více než 240 osob pak odvlekli do Gazy jako rukojmí. Podle palestinských úřadů, které v Gaze kontroluje Hamás, si odvetné izraelské údery za poslední měsíc vyžádaly 10 569 obětí, z nichž zhruba 40 procent tvoří děti.

„Také je důležité, aby Izrael pochopil, že je proti jeho zájmům, když každý den vidíme strašlivý obraz dramatických humanitárních potřeb palestinského lidu,“ řekl Guterres.

„To Izraeli ve vztahu k celosvětovému veřejnému mínění nepomáhá.“ Šéf OSN útok Hamásu na Izrael sice důrazně odsoudil, ale zároveň řekl, že „je třeba rozlišovat - Hamás je jedna věc a palestinský lid je věc druhá“.

Guterres rovněž porovnal počet údajně zabitých dětí v Gaze s množstvím dětských obětí konfliktů po celém světě, o nichž každoročně podává zprávu Radě bezpečnosti OSN. Už v pondělí prohlásil, že Gaza se stává „pohřebištěm dětí“.

„Každým rokem je počet dětí zabitých některými z aktérů ve všech konfliktech, jichž jsme svědky, maximálně v řádu stovek,“ řekl Guterres. „V Gaze máme během několika dní tisíce a tisíce zabitých dětí a to také znamená, že ve způsobu vedení vojenských operací je zjevně něco špatně,“ dodal.

Situace v Gaze je katastrofální

Zpráva OSN o dětských obětech ozbrojených konfliktů obsahuje seznam jejich aktérů s cílem přimět je, aby přijali opatření na ochranu dětí. Seznam je ovšem značně kontroverzní a Izrael podle diplomatů v posledních letech vyvíjel tlak, aby na něm nefiguroval, napsala agentura Reuters.

Letos v červnu Guterres zařadil na seznam ruské ozbrojené síly poté, co OSN ověřila, že v roce 2022 na Ukrajině připravily o život 136 dětí. Příští zpráva OSN o Ukrajině má vyjít v polovině roku 2024.

Šéf OSN opakovaně vyzývá Izrael k vyhlášení příměří, které by umožnilo dopravit do Gazy potřebný objem humanitární pomoci. Uvedl také, že o život již přišlo 92 pracovníků Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA).

Pokud jde o to, co bude v Gaze po skončení bojů, nastínil Guterres „nejlepší možný scénář“ - a sice že politickou kontrolu bude schopna převzít obnovená palestinská samospráva. Připustil, že bude nicméně třeba s Palestinci a Izraelem vyjednat přechodné období. Hovořit do budoucna o možných mírových jednotkách OSN pak označil za „předčasné“.

„Svou roli může sehrát několik subjektů. Roli může sehrát OSN. Roli může sehrát několik zemí, které jsou v regionu relevantní. Svou roli mohou sehrát i Spojené státy,“ řekl Guterres.

Dodal, že to vše by ovšem mělo být východiskem pro „seriózní jednání o dvoustátním řešení“, kdy bude vedle Izraele existovat palestinský stát.