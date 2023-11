Hamás se přepočítal. Záchrana rukojmích není priorita, říká izraelský historik

Kam se izraelská společnost během pěti týdnů od 7. září posunula? Jaká je z vašeho hlediska ta nejdůležitější změna?

Stále cítíme obrovský šok. Je to katastrofa, jakou izraelská společnost dosud nikdy nezažila. Každý zná někoho, koho se nějakým způsobem dotkla. A je také velmi patrný vztek na vládu. Vláda je paralyzována, a to v celé řadě věcí týkajících se obětí nebo lidí, kteří museli opustit své domovy. Vypadá to, jako kdyby tu stát vůbec nebyl. Nebyl tady 7. října a stále je do značné míry nepřítomný. Benjamin Netanjahu nedává rozhovory izraelským médiím, nesetkal se s postiženými rodinami. Respektive – těch setkání bylo velmi málo a jen s velmi specifickými lidmi. Celkově se ale obětem vyhýbá. Panuje tedy velká nedůvěra vůči státu a jeho schopnostem normálně fungovat. Jeho funkce musely nahradit neziskové organizace, aby toto vakuum zaplnily. To je strašný šok. Izrael je mocná, velmi bohatá země, takže by asi nikdo nečekal, že izraelský stát prostě zmizí.

Druhá věc je, že společnost, která se v minulých letech posunula doprava, je dnes rozhněvaná na osadníky na Západním břehu. Osady vyžadovaly velkou vojenskou přítomnost a armáda pak chyběla na hranicích Gazy. Krajní pravice navíc během posledního roku podporovala velmi kontroverzní justiční reformu, která izraelský stát oslabila. Dnes jsme svědky, jak volá po zničení Gazy a vyhnání Palestinců, což by se rovnalo válečnému zločinu. Sice to není realistický plán, ale za poslední měsíc získal značnou legitimitu. Je totiž jasné, že izraelský stát žádný plán, co dělat s Gazou, nemá.