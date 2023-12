Slogan „From the River to the Sea“ může podněcovat nenávist, uvádí stanovisko

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zpracovalo odborné stanovisko, na jehož základě mohou žalobci a policisté posuzovat nenávistné projevy v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem. Zabývá se v něm i konkrétním sloganem „From the River to the Sea/Palestine will be free“. To podle něj může podněcovat nenávist.