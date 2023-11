Gaza je koncentrák. Slavné herečky antisemitismem popudily Hollywood

Společnost Spyglass Media Group, která stojí za produkcí připravovaného filmu Vřískot VII. potvrdila odchod herečky Barrerové z chystaného snímku a i z celé franšízy.

Barrerová je herečka mexického původu a na svému Instagramovém účtu se často vyjadřuje k současnému konfliktu na Blízkém východě. Herečka mimo jiné označila válku za genocidu a etnickou čistku. „S Gazou se v současné době zachází jako s koncentračním táborem,“ uvedla.

„Postoj společnosti Spyglass je jednoznačný: máme nulovou toleranci k antisemitismu nebo podněcování nenávisti v jakékoli podobě, včetně nepravdivých odkazů na genocidu, etnické čistky, překrucování holokaustu nebo čehokoli, co hrubě překračuje hranici nenávistných projevů,“ uvedla společnost Spyglass v odůvodnění proč s herečkou ukončila spolupráci.



Podobná situace stihla i pětinásobnou nominantku na Oscara Susan Sarandonovou. Mluvčí agentury United Talent Agency na její konto uvedl, že herečku již agentura nezastupuje a došlo k jejímu odchodu. Sarandonová měla od agentury odejít, jelikož se aktivně zúčastnila demonstrace v New Yorku.



„V této době se spousta lidí bojí být Židem a poznávají tak alespoň jaké to je být muslimem v Americe, kde jsou neustále podezírání z násilí “ řekla Sarandonová na demonstraci.

Sarandonová se podle amerických médií měla na propalestinském protestu připojit k davu a skandovat: „From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři bude Palestina svobodná),“ což je slogan, který naznačuje likvidaci Izraele. Herečka se ke svému odchodu nevyjádřila a s médii od vyhazovu nekomunikuje.

Sarandonová, známá z filmů Rocky Horror: Picture Show nebo třeba Thelma a Louise, se již několikrát veřejně proslavila i svým výrazným politickým aktivismem. V minulosti například označila papeže Benedikta XVI. za nacistu, čímž si vysloužila kritiku ze strany katolíků i Židů.