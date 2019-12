Slučme životní prostředí a zemědělství do jednoho úřadu, navrhli poslanci

„Je to radikální řešení, ale je doba na radikální řešení,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců opozičního hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský.



„V současné době jdou často zájmy ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství proti sobě. Kdyby se část ze 30 miliard zemědělských dotací přesměrovala ve prospěch ochrany krajiny, kvality půdy a zadržování vody, prospělo by to,“ zdůvodňuje Farský návrh na vytvoření nového ministerstva pro udržitelný rozvoj ze dvou stávajících.

„Současný stav je totiž takový, že ročně vznikají miliardové škody erozí půdy a podzemní voda je zamořena pesticidy,“ uvedl opoziční poslanec. Neznamená to tak, že by sloučením úřadů ministerstvo zemědělství pohltilo životní prostředí, spíš naopak. Nové ministerstvo by podle návrhu opozičních poslanců, ke kterému se nejprve vyjádří vláda a pak o něm budou rozhodovat poslanci, mělo vzniknout od ledna 2026 a to kvůli náročnému sloučení agend.



Spolupráci ministerstev kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad

Spolupráci zemědělství a životního prostředí kritizoval nedávno Nejvyšší kontrolní úřad. Podle kontrolorů se ministerstva neshodují například na znění takzvané protierozní vyhlášky, jejíž přijetí je klíčové pro zlepšení hospodaření na zemědělské půdě a její schopnosti zadržet vodu.

Kontroloři zjistili, že ministerstva podporovala protichůdná opatření. Zemědělství rozdělovalo peníze na stavbu umělých koryt drobných vodních toků, zatímco životní prostředí prosazovalo opačný koncept a umělá koryta odstraňovalo s tím, že urychlují odtok vody z krajiny. „Uváděný příklad protichůdných dotací byl výjimečný a v rámci mnoha tisíc podpořených projektů i statisticky nevýznamný,“ reagoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Právě on spolu s premiérem Andrejem Babišem prezentovali návrh na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí v září před dvěma lety při prezentaci volebního programu ANO. Do koaliční smlouvy s ČSSD se to pak už nedostalo. I proto, že ministerstva o která jde, si koaliční strany rozdělily. Životní prostředí vede Brabec, zemědělství Miroslav Toman za sociální demokraty.

O možném sloučení zemědělství a životního prostředí jednali už v roce politici tehdejší pravicové koalice. Proti jejich sloučení do jednoho ministerstva pro venkov se tehdy postavila TOP 09. Po jednání špiček vládní koalice to řekl tehdejší předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů, dnes místopředseda STAN Petr Gazdík. „Je to tak třeba v sousedním Rakousku,“ oponoval mu tehdy šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.