Knihu, kterou křtil Zeman, Hradu vydal sponzor proputinovského Řádu národa

Když prezident Miloš Zeman vloni v listopadu ve svém sídle křtil knihu nazvanou Lánská obora v proměnách času, byla to velká sláva. „Přečetl jsem si knihu o Lánské oboře, a protože je krásná, tak ji budu číst podruhé, a to o Vánocích, protože nikdy jindy na to není čas. Je málo knih, které si zaslouží, aby je člověk četl dvakrát,“ chválil Zeman nově vydanou publikaci v oficiálním projevu zveřejněném i na stránkách Hradu.

Takto se stíhaný Miloš Balák nechal zvěčnit na úvodní stránku knihy o Lánech vydané Hradem za veřejné peníze. V křesle a s loveckým psem.

Radoval a fotil se s ním šéf obory Miloš Balák, který je stíhaný za manipulaci hradních zakázek, a přesto ve funkci zůstává. Zeman je na knihu, kterou Balák zařídil, tak pyšný, že ji od té doby rozdává hradním návštěvám.

MF DNES ovšem zjistila, že nakladatelem knihy se za neprůhledných okolností stala společnost Česká marketingová, u níž není dohledatelné, že by někdy vydala jedinou další knihu. Zato se ještě vloni v srpnu na svém webu chlubila, že je vydavatelem Listů Řádu národa, věstníku nacionalistického hnutí, které úzce spolupracuje se zpěvákem Tomášem Ortelem.

U ruského ambasadora

Hrad zakázku za 1,4 milionu korun, která knihu zahrnuje, uzavřel před předloňskými parlamentními volbami. A Česká marketingová poslala Řádu národa dar na kampaň. Straně velebící putinovské Rusko věnovala sto tisíc, celou pětinu peněz, kterou za volby partaj utratila.

Řád vede expolicista Josef Zickler, který se před lety prohlásil za velmistra a sídlí v jedné z budov ruské ambasády. Jak dříve informovalo Aktuálně.cz, pronájem zařídil Zemanův přítel Zdeněk Zbytek.

Se Zickerem se v minulosti potkal tehdejší předseda Zemanovců Jan Veleba. A spekulovalo se o volební spolupráci SPO s Řádem národa, ke které pak ale nedošlo.

Ve volbách za Řád národa kandidoval například i Jiří Maria Sieber, který veřejně popíral existenci plynových komor během holokaustu. Členem je i hodonínský zastupitel Roman Sedlačík, který vloni zavolal městskou policii na černošský pár, protože měl podle svých slov podezření, že jde o muslimy.

Ukázalo se, že jde o amerického vojáka a šéfku nadace, která pomáhá dětem. „Velmistr“ Zickler ale Sedlačíka pochválil.

Vlastenecké hrnky a ponožky

Politická strana má sesterský Řád strážců koruny a meče, který se tváří jako zednářská lóže. Loni se zviditelnil, když jeho členové v Mladé Boleslavi slavili 100 let Československa v den narozenin Adolfa Hitlera. V minulosti se u státu dokonce domáhal registrace jako církev.

Propojení mezi vydavatelem hradní knihy a „vlasteneckým“ řádem je více. Jednatel České marketingové Michal Kopecký zároveň spravuje e-shop, ve kterém jsou k dostání hrnky, ponožky či trička s logem řádu – obřím červeným křížem, v jehož středu je dvouocasý lev. Kopecký byl dříve i předsedou dozorčí rady Třetího řádu strážců koruny a meče, což je odnož, která má na starosti nábor nováčků.

Hrad: vydavatele naší knihy neznáme

MF DNES Kopeckého oslovila, aby se zeptala, jak se k zakázce od Hradu dostal a kolik díky tomu vydělal. Ten ale odvětil, že na telefonický rozhovor nemá čas. A neví, kdy ho bude mít.

„Já mám stovky telefonů denně, takže vám neřeknu čas, kdy se máte ozvat. Prostě to zkoušejte,“ dodal Kopecký. Později už nereagoval.

Hrad tvrdí, že o tom, jak se k vydávání jeho vlastní knihy dostala Česká marketingová, nic neví. A opravdu. V registru smluv ani věstníku veřejných zakázek není o tom, že by Lány uzavřely smlouvu s touto mladoboleslavskou firmou, ani slovo.

MF DNES při pátrání dále zjistila, že se Balák na vydání publikace dohodl se zaměstnanci obory. A smlouvu o vytvoření díla na 1,45 milionu korun původně uzavřel s fotografem Janem Navrátilem, který má v knize své snímky. MF DNES fotograf řekl, že vydání knihy byl jeho nápad. V seznamu Navrátilových subdodavatelů ale není o České marketingové žádná zmínka.

Po dvou měsících tuto smlouvu Hrad zrušil. Na základě jakého smluvního vztahu nakonec kniha vydaná sponzorem nacionalistů pak přece jen vyšla, Navrátil, jehož jméno je na přebalu, vysvětlit odmítl. „Tiskárny chtějí jednat s velkými zavedenými firmami,“ odvětil.

Jenže Česká marketingová takové parametry splňuje jen těžko. MF DNES se kromě Listů Řádu národa nepodařilo dohledat jinou publikaci, kterou by vydala.

Dobře utajený autor

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím MF DNES nyní získala druhou, doteď platnou smlouvu na vydání knihy. Hrad ji uzavřel se čtyřiadvacetiletým Davidem Růžičkou. Odpovídající živnosťák si udělal měsíc předtím, než s Balákem podepsal milionový kontrakt.

Smlouvu s Růžičkou už však Balák na internetu nezveřejnil. Využil výjimku ze zákona, podle které veřejné subjekty nemusejí zveřejňovat smlouvy, které uzavřely s autorem na autorské nebo umělecké dílo.

Zda je ovšem Růžička skutečně autorem, je diskutabilní. I když kniha obsahuje podrobné medailonky všech, kteří se na knize podíleli, i detailní tiráž, jeho jméno v ní vůbec nefiguruje.

Nebudu to komentovat

Proč vydávání knihy následně Růžička přenechal České marketingové, ani on nevysvětlil. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ reagoval lakonicky.

Třísetstránková publikace začíná předmluvou policií obviněného šéfa Lánské obory Baláka. „Co je vlastně příroda? Příroda je živá i neživá, jsou to organismy, živočišná i rostlinná společenstva, horniny, půda, vzduch…“ zamýšlí se Balák.

Na protější straně je zvěčněn on sám v historickém křesle s loveckým psem u nohou. Když čtenář stránku otočí, čeká ho na dvoustraně obří letecký snímek lánské vodní nádrže Klíčava. Právě té nádrže, kvůli které policie Baláka obvinila pro podezření, že zmanipuloval stamilionovou zakázku na zpevnění jejích břehů.

Za samotnou knihu vydanou v nákladu 3 000 výtisků Balák podle Hradu Růžičkovi vyplatil 550 tisíc. Hrad získal jako součást smlouvy tisíc kusů. Zbytek Česká marketingová prodává v knihkupectvích za ceny kolem pětistovky.

Součástí smlouvy je také vytvoření pětice filmových dokumentů za 845 tisíc. Budou se nejspíše jmenovat Jaro, Léto, Podzim, Zima a Lovy v Lánské oboře. Ty ale nejsou hotové.

„V současné době jednáme o jejich možném nasazení do televizního vysílání,“ odpověděl Balák.