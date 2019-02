Stíhaný šéf Lán vyplácel veřejné miliony sponzorům svého sportovního klubu

Strakonický basketbalový klub se dříve potácel v dluzích a těžko sháněl sponzory. Pak náhle přišel pozoruhodný, byť dočasný, rozkvět. Ženskou košíkovou začal na jihu Čech vést nynější šéf Lesní správy Lány Miloš Balák a jeho blízký spolupracovník Eduard Gaisler. A firmy, které od nich získávaly zakázky v sídle prezidenta, zároveň jejich klubu posílaly statisíce jako sponzorské dary.

Balák tvrdí, že je to naprostá náhoda. Policie ovšem podle několika zdrojů redakce toky peněz prověřuje. Podobně jako v kauze fotbalového bosse Miroslava Pelty totiž detektivy zajímá, zda dary ve skutečnosti nebyly provize, které klubem jen protekly a putovaly dále.

Odkud byly peníze, se neptali

„Nikdo netušil, jaké to bylo štěstí pro další činnost klubu. Pro ten to byl klíčový zlom,“ opěvuje několik let starý zápis v „kronice“ BK Strakonice příchod tehdy vlivného podnikatele a dnes šéfa Lánské obory Miloše Baláka do čela klubu.

Balák mu začal šéfovat ještě v době, kdy řídil podnik Lesy Hluboká nad Vltavou, který pod jeho vedením zkrachoval. Následně ho hradní kancléř Vratislav Mynář osobně vybral a bez soutěže dosadil do čela Lesní správy Lány.

A seznam partnerů klubu začal místy připomínat věstník veřejných zakázek Lesní správy Lány. S jakým rozpočtem ale klub hospodařil či hospodaří a za co utrácel, přitom nelze ověřit.

Klub totiž funguje jako spolek. A ten ze zákona například vůbec nemusí zveřejňovat v obchodním rejstříku účetní závěrky. Balák a jeho kolega Geisler jsou přitom jediní, kteří v klubu o finančních operacích něco vědí.

„Byli jsme na tom tak dobře, že jsme mohli nakupovat cizinky a díky tomu být v lize na výsluní. Co prostě bylo třeba, to bylo. Ale jaké jsme měli rozpočty, to my trenéři vůbec nevěděli a hlavně neřešili,“ popsal nestor strakonického basketbalu Miroslav Vondřička.

„Klub sponzorovaly místní firmy. Děti majitelů či manažerů v něm hrály. Byly to ale i firmy z Mladoboleslavska, odkud Balák pochází a kde bydlí. Říkali jsme si, že to prostě je dáno jeho osobou, charismatem a tím, že si uměl dělat vztahy s lidmi, kteří mu k něčemu byli,“ dodal trenér Pavel Kamaryt.

Další trenéři vyprávějí, že za celou dobu bohatých let nikoho nenapadlo ptát se, proč která firma basketbal ve Strakonicích sponzoruje a kolika penězi.

Balák ovšem odmítá, že by horentní dary získával díky tomu, že firmám zároveň posílal z Lán veřejné peníze. „Já jsem žádného z těchto sponzorů do klubu nepřivedl. Většinou je přivede někdo na základě osobní známosti nebo proto, že dítě někoho z firmy v klubu hraje,“ konstatoval Balák.

Štědří a taky stíhaní dárci z Kladna

Mezi sponzory ale byla i firma Energie ze 130 kilometrů vzdáleného Kladna, která je společně s Balákem obviněná z manipulace stamilionové zakázky v Lánech. Policie z odposlechů usuzuje, že veřejnou soutěž o zakázku na zpevnění břehů Klíčavy od začátku připravovala místo vedení Lán ona sama. Tak, aby ji vyhrála. A zároveň ji plánovala o desítky milionů předražit.

Proč zároveň sponzorovala klub vedený Balákem, Energie nevysvětlila. Na dotazy MF DNES nereagovala. „Energie klub sponzorovala dvanáct let, s Lány to nijak nesouvisí. Nevím, kdo firmu přivedl,“ dušuje se Balák.

Štědrá ke strakonickému basketu ale byla třeba i tamní firma Znakon. Dle Baláka proto, že dítě majitele v klubu hrálo. Firma ovšem mimo to v minulých letech dostala zakázky na rekonstrukci polňaček v hodinu a půl jízdy vzdálených Lánech. V letech 2014 a 2016 v součtu téměř za 9 milionů.

A protože Balák práce rozdělil na etapy, jejichž hodnota byla pod zákonným limitem, ani jedna ze zakázek se nemusela soutěžit.

Podobně „z ruky“ získala milionové práce i kolínská firma Silmex, která je dceřinou společností Swietelsky stavební. Opět někdejšího sponzora strakonického klubu. A firma Eurogas, která je zase dceřinou výše zmiňované Energie, opravovala v lánské oboře za 1,1 milionu svážnice.

Konec zlatých časů pod koši

Potom, co předloni vtrhli do Lesní správy Lány policisté, ovšem období, kdy se ve Strakonicích nakupovaly hráčky z ciziny či zkušení trenéři, skončilo. Rozpočet se začal krátit, tým hrající extraligu je poslední roky na nejnižších místech tabulky, letos předposlední.

„Každý vidí už při pohledu na tabulku, jak se klubu daří a s tím souvisí i finance, které může investovat,“ popisuje trenér kadetek a starších žákyň Jiří Johanes. A Balák tvrdí, že od svého nástupu do Lán klub řídí jen formálně. Protože se za něj nenašla náhrada.

„Své působení v klubu hodlám co nejdříve ukončit, protože nevidím nejmenší důvod pro to, abych byl za svou dobrovolnickou práci ve volném čase a bez nároku na odměnu ještě skandalizován,“ řekl MF DNES stíhaný šéf Lán, kterého kancléř Mynář opakovaně odmítá odvolat.