Dvanáct milionů ze zakázky prosazované Mynářem skončilo ve schránkové firmě

Je to téměř dva roky, co policie vtrhla do sídla prezidenta a kancléři Vratislavu Mynářovi zkazila oslavu narozenin. Šéfa Lán Miloše Baláka, kterého Mynář osobně vybral a dosadil, totiž policisté začali stíhat za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže v Lánech. Té zakázky, na kterou Mynář u poslanců sháněl stamiliony. Baláka kancléř odmítá odvolat, velice se ho zastává, a dokonce za něj lobboval u soudce a ministra spravedlnosti.

Balák tak stavební firmě Energie, která je za zakázku stíhaná stejně jako on, dál proplácel faktury za podle policie „cinklé“ práce. Za roky 2017 a 2018 jí poslal více než 175 milionů korun.

MF DNES ovšem při svém pátrání zjistila, že část peněz u firmy neskončila. Minimálně 12,4 milionu následně z Energie odešlo na konto pražské společnosti Piratex Trading, která vystupuje jako její subdodavatel. Má ovšem neexistujícího majitele, neexistující sídlo a v minulosti jako jediné dohledatelné podnikání prodej mysliveckých potřeb. Balák údajně neví, co v Lánech dělala.

MF DNES se na to, za co firma peníze dostala, pokoušela jí samotné zeptat. Podle obchodního rejstříku oficiálně sídlí v kancelářské budově na pražských Vinohradech. Ukazuje se ovšem, že jde o čistě virtuální sídlo.

„Je to jedna z několika stovek firem, které u nás měl napsané muž jménem Tomáš Cibulka. Jemu chodila pošta. Nicméně ji už odmítáme přebírat. Neplatí nájem, jsme rádi, že jsme se toho zbavili,” uvedl správce budovy Oleh Yakubyanskyy.

Cibulka podle obchodního rejstříku skutečně Piratex Trading v roce 2014 založil. Dnes už v jejích orgánech není. Kontakt na majitele dát nechce. I když do firmy natekly miliony, jemu údajně dluží tisíce. „Za virtuální adresu a další služby mi dluží několik desítek tisíc korun. Kontaktoval jsem je, slibují, že mi zaplatí,” reagoval Cibulka.

Piratex je přitom rarita. Má neexistujícího vlastníka. V obchodním rejstříku totiž jako jediného společníka uvádí střelecký klub Trefa Unhošť. Ten je sám ovšem už z obchodního rejstříku dávno vymazaný.

„Už od roku 2009 nám neplatili poplatky za členství,“ uvedl důvod Jiří Streir, šéf Českého střeleckého svazu, který byl v rejstříku uveden jako oficiální zakladatel spolku.

Podle něj posledním evidovaným správcem spolku byl Michal Krejčík. Jeho jediným dohledatelným někdejším podnikáním je provozování střelnice společně s bývalým sponzorem Jiřího Paroubka Jaroslavem Andresem. Někdejší majitel bezpečnostní agentury Krejčík vystupoval v minulosti na základě plné moci i za Piratex.

Kdo firmu nyní ovládá, není možné zjistit. V rozporu se zákonem totiž nezveřejňuje účetní závěrky – ani jednou za dobu své existence. Krejčíka se MF DNES zastihnout nepodařilo. Ani jeden z telefonů, které jako kontakt uvádí, nezvedal.

„Polovina se toho dělat nebude“

Jenže oněch 12 milionů vyplacených Piratexu je minimum, ke kterému se Energie musela přiznat podle zákona. Ten nařizuje, aby zveřejnila seznam subdodavatelů, k nimž doteklo víc než pět či deset procent z vyplacených peněz. Není ovšem vyloučeno, že na kontech Piratexu skončilo výrazně více. Firma od začátku existence nezveřejnila ani jedinou účetní závěrku, takže ani ty nic nenaznačí.

A nic údajně netuší ani stavební dozor. Na ten podřízení Mynáře bez výběrového řízení najali brněnskou firmu Geotest. O tom, co na stavbě dělala firma, která si odnesla téměř desetinu všech peněz, ovšem údajně nemá firma placená za kontrolu staveniště ani ponětí. „K tomu bych se nerad vyjadřoval. Pro mě zhotovitel a smluvní partner byla Energie. Že bych chodil po stavbě a zjišťoval, z jaké firmy kdo je, tak to jsem nechodil,” řekl MF DNES předseda představenstva firmy Geotest a její spolumajitel Martin Teyschl.

Stavební dozor od Mynáře

Kancléř ho dobře zná. Teyschl zároveň sedí v Mynářově nadaci, prostřednictvím které se svými nejlepšími přáteli podporuje pomocnou školu kousek od Osvětiman. Oba však tvrdí, že je to náhoda.

Právě Teyschel ovšem garantoval, že se kvalitně provedou všechny práce. Manažer Energie Libor Tkadlec, který je dnes rovněž stíhaný, měl přitom jiný cíl. „A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat,“ zachytili policisté na odposleších, jak se Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Předseda představenstva Energie Zdeněk Osner na dotazy MF DNES, jak si svého subdodavatele Energie vybrala, ani to, na co ho společnost potřebovala, nereagoval. Redakci přišlo jen vyjádření od právníka stíhané firmy. „Sdělujeme, že v této fázi nebudeme nic sdělovat ani komentovat,“ napsal Antoník Kalina.

Sám stíhaný Balák rovněž tvrdí, že nemá ponětí, co v přísně střeženém prezidentském sídle firma dělala. „To nevím. To je otázka na Energii, která je za své subdodavatele zodpovědná,“ uvedl Balák před časem, když ho MF DNES kvůli firmě Piratex kontaktovala.

Přesto nakonec na přímý dotaz připustil, že firmu zná. Piratex Trading totiž také vloni na podzim přímo od Baláka získala zakázku na dodávku stovky mysliveckých košil do Lán. Podle Baláka naprostá náhoda. „To s tím nijak nesouvisí. Firma byla řádně vybrána v poptávkovém řízení,“ dodal Balák s tím, že jméno toho, s kým Lány jednaly, si nevybavuje. Vše je podle něj přesně podle zákona.

Včera na doplňující dotazy zaslané mailem Balák už neodpověděl. Navzdory slibu, že to udělá obratem.



Ukrajinské firmy z paneláku a Řád národa

S tím, že je vše v Lánech dle zákona, souhlasí i kancléř prezidenta Mynář, který Baláka s odkazem na presumpci neviny odmítá odvolat. Mynářovi nevadí ani další podobné náhody. MF DNES například dříve informovala, že v posledních letech jeho podřízený Balák vyplatil více než osm milionů korun skupině dalších neprůhledných firem za myslivost nebo pěstební práce. Společnosti mají ukrajinské majitele a latinské názvy, ale také většinou sídlí v jednom paneláku.

A za vydání knihy o Lánské oboře Hrad zaplatil firmě, která jinak vydává pouze Listy Řádu národa. Tedy věstník spojený se skupinou, která slavila výročí sto let Československa v den narozenin Adolfa Hitlera. Za zakázku dal stíhaný šéf Lán 1,4 milionu z veřejných peněz, nakladatel pak sponzoroval kampaň nacionalistické strany velebící Putina.

Balák ale tvrdí, že nakladatele knihy, k níž napsal předmluvu a na prvních stránkách je jeho obří fotografie i fotografie břehů nádrže, za jejichž zpevňování je stíhaný, nezná. Hrad totiž uzavřel smlouvu s prostředníkem – čtyřiadvacetiletým Davidem Růžičkou. Odpovídající živnosťák si Růžička udělal měsíc předtím, než s Balákem podepsal milionový kontrakt.

Ještě více peněz do Lán

Poslancům z rozpočtového výboru ale podezření zřejmě nevadí. Na konci dubna schválili návrh rozpočtu kanceláře prezidenta, v němž do Lán na příští rok posílají navíc téměř 52 milionů korun na úkor samotného Hradu. Zdůvodnění se poslanci nedočkali a nikdo ho nežádal. Nápad podepsaný kancléřem Mynářem neodmávli jen Piráti.

Rozpočet Lesní správy Lány, který Mynář sestavuje, narostl za Zemanovy éry čtyřikrát. V roce 2017 dokonce Hrad překročil plánovaný rozpočet o více než 84 milionů. Důvodem jsou stíhané stavební práce, které byly podle policejní interpretace odposlechů o miliony předražené.