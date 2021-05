Lynčovat jen pro podezření nelze, odmítl Havlíček okamžitý Arenbergerův konec

„Pokud se prokáže, že tam je něco špatného, bude muset odejít (min. Arenberger, pozn. red.). To by bylo tehdy, pokud by se prokázalo, že vinohradská nemocnice měla dostatek prostoru a nemusela si nic pronajímat, nebo že ta cena nebyla obvyklá, nebo že to nebylo řádně vysoutěžené,“ řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nelze podle něj lynčovat lidi pouze za to, že existuje nějaké podezření. Pokud se však prokáže, že Arenberger pochybil, bude muset odejít, dodal.

S tím nesouhlasí Radim Fiala ani Věslav Michalik. Podle Fialy by měl ministr zdravotnictí rezignovat co nejdříve, protože morálně pochybil. „Ministři, kteří byli na jeho pozici, už dávno odešli. Pokud by nerezignoval, je to jeho velká chyba, je to velká chyba hnutí ANO,“ řekl v České televizi místopředseda SPD Radim Fiala.



Náměstek středočeské hejtmanky Věslav Michalik si také myslí, že ba Arenberger měl rezignovat co nejdříve. Vadí mu, že se z politiky „dávno vytratila odpovědnost.“

„Dostali jsme se běžně do stadia, kdy ministři lžou. Lež se stala standardem politického chování a to je podle mého názoru nepřijatelné,“ myslí si Michalik ze STAN.



Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka je to problém hnutí ANO. „Pokud je vysvětlení pana Arenbergera pro premiéra dostatečné, je to jeho věc. Za sebe říkám, je to problém hnutí ANO,“ řekl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News Jan Hamáček.

„Je to střet zájmů a těžko se to řeší, když máme premiéra, který sám má střet zájmů,“ řekl Petr Fiala, šéf ODS. „A lhal i v Poslanecké sněmovně. Není to slučitelné s funkci ministra,“ dodal Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Ministr zdravotnictví v současnosti čelí několika kauzám. Nejprve média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger později uvedl, že ho na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu.



Arenberger měl také vydělávat miliony korun na své nemovitosti, kterou pronajímal vinohradské nemocnici. Tu předtím, než se stal ministrem zdravotnictví, sám řídil. Od nástupu do funkce nicméně nemovitost, která slouží jako nemocniční archiv, pronajímá za symbolickou jednu korunu měsíčně.

Sám Arenberger považuje vysvětlení svých majetkových poměrů, na které upozornila média, za dostatečné. Novinářům v pátek řekl, že nevidí důvod pro svou rezignaci, jak po ní volá opozice. „Nemyslím si, že bych udělal něco špatného, co by znamenalo moji rezignaci,“ řekl. Dodal, že chce pokračovat v práci na potlačení epidemie koronaviru.

Premiér na dotazy novinářů, zda by měl Arenberger z čela ministerstva odejít, pokud přesvědčivě své záležitosti nevysvětlí, v pátek jasně neodpověděl. „Zeptejte se mě, až se mu to nepodaří. Teď je na řadě a musí to udělat,“ řekl Babiš.



Ministryně financí Alena Schillerová při páteční návštěvě celního úřadu v Jihlavě řekla, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů. Je ochotná podepsat i mimořádnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice.