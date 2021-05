Prezident Zeman jmenoval 51 nových soudců, s přehledem převažují ženy

Na seznamu navržených je 32 žen a 19 mužů. Nejvíce jich má zamířit do obvodu pražského městského soudu a Krajského soudu v Ostravě. Věk kandidátů se pohybuje od 30 do 41 let. Převažují mezi nimi dosavadní asistenti soudců, kterých je 27. Justičních čekatelů navrhla ministryně 21. Soudit by nově měli také advokátka, podnikový právník a exekutorský kandidát.



Aktuální seznam kandidátů, který čítá 51 jmen, je rozsáhlejší než obvykle. Loni prezident Zeman na návrh Benešové jmenoval ve třech vlnách - v únoru, červenci a prosinci - celkem 76 nových soudců obecných soudů.

Ministerstvo spravedlnosti v loňském roce avizovalo, že jmenování soudců omezí. Zdůvodňovalo to úbytkem nových věcí, které soudy vyřizují. V této souvislosti zmiňovalo pokles kriminality nebo uzavírání dohod o vině a trestu. Namísto 2 818 tabulkových míst, které mělo pro soudy okresních a krajských soudů stanoveno loni, tak určilo letošní počet míst na 2 640.

Ústup od systemizace

Plánovaný počet soudců vyšších soudů zůstal stejný, tedy 245. S touto systemizací vyjádřili nesouhlas předsedové krajských soudů. Ministerstvo následně částečně ustoupilo a s předsedy soudů jedná o zvyšování počtu soudců individuálně podle konkrétních potřeb jednotlivých soudů.



„Domníváme se, že účinnější než plošně navyšovat počty soudců je posilovat soudní úseky, kde neklesá nápad - například správní soudnictví či opatrovnictví, a navyšovat počty asistentů soudců a vyšších soudních úředníků,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

„V žádném případě to ale neznamená, že bychom chtěli stávající místa v rámci systemizace rušit. A jmenování nových soudců je toho důkazem,“ dodal.