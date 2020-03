Vložky a tampony zdarma každé Skotce. Čechy přelomový zákon rozdělil

Reakce na internetu jsou pestré: „Když mají ženy zadara vložky, proč my né chlast?“ „Stejně tak, jako muž nemusí holit vousy, žena nemusí užívat vložky, může tam nacpat noviny nebo mech a je to. Jak to asi dělaly ženy dřív.“ „Čím pomůžeme mužům?“



Skotský parlament na konci února schválil jako první na světě zákon, který umožní ženám v lékárnách, prostorách pro děti a v komunitních centrech získat vložky a tampony bez placení. Na základních, středních i vysokých školách už studentky volný přístup k vložkám mají, zajistil jim to zákon z roku 2018.



„Skotsko vyslalo jasný signál o rovnosti žen a mužů,“ říká předkladatelka zákona Monica Lennonová. Řada skotských politiků ale varuje, že je potřeba ještě odvést velké množství práce, aby byl zákon udržitelný, informovala BBC. Vláda původně nechtěla návrh zákona podpořit, ale nakonec podlehla aktivistům a aktivistkám. Zákon o volném poskytování menstruačních produktů tak prošel prvním čtením bez jakýchkoliv hlasů proti. Ročně tato opatření mají stát 724 milionů korun.



Mělo by Česko také zavést hygienické potřeby pro ženy zdarma?

Ano 174 Ne 405

Zákon se těší podpoře i mezi skotskými muži. Například poslanec Neil Findlay je toho názoru, že zákon odstraní překážky diskutovat o závažných otázkách týkajících se zdraví v médiích i na veřejnosti. „Zákon umožnil lidem mluvit o věcech bez rozpaků nebo stigmat,“ myslí si Findlay.

jana (Twitter) @janaweasleyy Skotsko zavede tampony a vložky v komunitních centrech zdarma a kdo s tím má v komentářích největší problém? MUŽI. odpovědětretweetoblíbit

I na skotských sociálních sítích byl zákon přijímán veskrze pozitivně. Zato na těch českých zpráva vyvolala bouřlivé debaty „V diskuzi o vložkách zdarma mají, stejně jako v diskusi o potratech, zas nejhlasitější námitky muži. Drazí pánové, to vás vážně tak obtěžuje, že ženy zvedly zadek od plotny a začaly se projevovat? Máte pocit, že vám to nějak ubližuje?“ psala jedna z uživatelek na Twitteru. Mnohým mužům vadilo především to, že vláda neudělala žádný krok i pro druhé pohlaví.

Muži nejčastěji argumentovali tím, že oni také nedostávají potřeby pro holení zdarma. „Růst vousů či ochlupení, ač jde rovněž o neovlivnitelný proces, se týká více méně všech, a ačkoliv si v této oblasti společnost klade nějaké nároky, ve finále máte v tom, zda se budete nebo nebudete holit, poslední slovo vy,“ argumentovala proti názorům mužů jedna z žen.

„Volat po žiletkách je směšné a dětinské gesto šovinistů. Já se holím taky a fakt to není ani minimálně podobné menstruaci, nedá se to srovnat. Ano. Jedno pohlaví v celé této věci je znevýhodněné, ale jsou to furt ženy, protože ony týden krvácí,“ myslí si další.



Jan Dolejší (Twitter) @JanDolej @krhounkova @Snipa_R1200RT @vivalafuckoff Proč nemáte? Společenský tlak k holení je obdobou společenského tlaku na užívání vložek. Stejně tak, jako muž nemusí holit vousy, žena nemusí užívat vložky, muže tam nacpat noviny nebo mech a je to Jak to asi dělaly ženy dřív. odpovědětretweetoblíbit

Debata o vložkách a tamponech se nevyhnula ani politickým kruhům. Například ředitel Občanského Institutu Roman Joch psal: „Menstruaci nelze vědomě ovlivnit. Z toho neplyne, že vložky mají být zdarma. Potřebujeme jíst, pít, mají být voda, jídlo zdarma? Potřebuje spát, mají být zdarma postele? Toaletní papír?“

Kalíšek je ekologičtější, ale není řešením

Ne všichni muži skotský krok kritizovali. „Ženské si nevybraly mít tělo, jehož údržba je ve srovnání s muži dražší. Tohle nejsou šminky, bez tamponu nebo vložky se v době menstruaci neobejdeš,“ podotýká jeden z diskutujících, jehož názor byl spíše výjimkou.



Vývoj ve Skotsku se nelíbí ani některým ženám, ty ale spíše kritizují neekologičnost vložek a tamponů. Například jedna z žen pod příspěvkem České televize uvedla, že by více ocenila proplacení menstruačního kalíšku nebo látkových vložek. „Ať si každá žena vybere, co jí vyhovuje. Takhle na tom bude profitovat hlavně jeden konkrétní výrobce ekologicky zatěžujícího odpadu,“ doplnila.

„Už vidím jak to ženy na ulici budou sterilizovat nebo dezinfikovat. Kromě toho že tato pomůcka nevyhovuje každému, například anatomicky,“ poukazuje další. To potvrdila i Anežka Michnová z organizace Sdruženy, která pořádala sbírku hygienických potřeb pro ženy bez domova. „Kalíšek musíte vyvařovat a uchovávat v hygienickém prostředí, jenže na ulici není kde. A vyplachovat ho jen studenou vodou je riskantní, protože si žena takto do sebe může snadno zavléct zánět,“ dodala Michnová.

Česko daň nesníží

Evropská unie od roku 2007 umožňuje, aby členské státy snížily daň na dámské hygienické potřeby na minimální pětiprocentní sazbu. Většina ze zemí EU však daní vložky a tampony vyšší sazbou, deset zemí má DPH dokonce 20 procent a více. Nejvyšší daň mají v Maďarsku (27 procent), naopak Irsko potřeby nedaní vůbec a Velká Británie má daň pětiprocentní.

Členské státy EU s nejvyšší daní na dámské hygienické potřeby Maďarsko 27 % Dánsko 25 % Chorvatsko 25 % Švédsko 25 % Finsko 24 % Itálie 22 % Česká republika 21 % Lotyšsko

21 % Litva 21 % Bulharsko 21 %

V Česku je DPH na menstruační potřeby 21 procent. Vláda snížení daně na hygienické potřeby nechystá. „Naší snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější, co nejméně komplikovaný a předvídatelný bez častých změn,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová.

Podle resortu nelze předpokládat, že snížení sazby DPH u jednoho ojedinělého typu zboží se automaticky promítne do snížení ceny zboží pro koncové zákazníky či zákaznice. „Naopak na základě našich zkušeností se tato změna spíše projeví ve zvýšení marží prodejců a distributorů,“ zakončila Fuksová.



Členské státy EU s nejnižší daní na dámské hygienické potřeby Irsko

0 % Velká Británie 5 % Kypr 5 % Francie 5,5 % Portugalsko 6 % Nizozemsko 6 % Belgie 6 % Polsko 8 % Estonsko 9 % Slovinsko 9,5 %