Vložky zdarma i v Česku? Babiš chce, ať je Schillerová zajistí nízkopříjmovým

17:24

Premiér Andrej Babiš (ANO) přitakal dotazům, zda by v Česku bylo možné zajistit bezplatný přístup k menstruačním pomůckám, jak se k tomu rozhodlo jako první na světě Skotsko. U příjmově nejslabších by to podle Babiše bylo možné i v Česku. Babiš uvedl, že řešení má nalézt ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).