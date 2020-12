Schillerová navrhne levnější menstruační zboží, změnu dříve odmítala

Ministryně reaguje na zavedení pomůcek zdarma ve Skotsku. Země prosadila nový zákon, který zaručuje bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším hygienickým potřebám při menstruaci. Dostupné budou mimo jiné ve školách, na univerzitách, na úřadech a v dalších veřejných budovách.

„Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí. Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci,“ cituje ministerstvo financí Alenu Schillerovou na svém webu.



Andrej Babiš @AndrejBabis Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení. oblíbit odpovědět

Minulý týden požádal premiér Andrej Babiš ministryni Schillerovou, aby našla řešení v boji s menstruační chudobou. Úprava by měla vyjít zhruba na 285 milionů korun, vyplývá to z propočtů ministerstva financí.

Novelu musí projednat Poslanecká sněmovna. Menstruační pomůcky by tak mohly zlevnit příští rok na jaře.

Ministerstvo uvedlo, že dosud ČR uplatňovala u dámských menstruačních pomůcek základní sazbu DPH. Řídila se přitom stanoviskem Evropské komise k výši sazby u dětských plen.

Do roku 2013 u nás dětské pleny spadaly do snížené sazby, poté byly kvůli hrozícímu infringement přesunuty do sazby základní. Podle Komise totiž pleny nejsou výrobkem sloužícím hygienické ochraně. Z hlediska právního výkladu české verze Směrnice o DPH je přitom u dámských vložek situace obdobná.

Ministryně změnu nejprve odmítala

Schillerová přitom ještě v březnu takovou změnu odmítala. „Naší snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější, co nejméně komplikovaný a předvídatelný bez častých změn,“ uvedla v březnu tisková mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová.

Evropská unie od roku 2007 umožňuje, aby členské státy snížily daň na dámské hygienické potřeby na minimální pětiprocentní sazbu. Většina ze zemí EU však daní vložky a tampony vyšší sazbou, deset zemí má DPH dokonce 20 procent a více. Nejvyšší daň mají v Maďarsku (27 procent), naopak Irsko potřeby nedaní vůbec a Velká Británie má daň pětiprocentní.