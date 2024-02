Podpora 15 procent pro ODS je málo, pokud má ambice řídit stát, řekl Kuba

V podzimních krajských volbách Martin Kuba povede podle očekávání jihočeskou ODS jako lídr. Právě tam ODS do nich jde jako jedna z mála v zemi sama, nikoli s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU.

„Já jsem s Petrem Fialou konzultoval to, že budeme kandidovat sami. On ví, že v tomhletom se ty naše přístupy poněkud liší. Já mám pořád v hlavě vizi, kterou nechci opustit,“ uvedl Kuba. Dodal, že do ODS vstupoval jako do strany, která chtěla vítězit.

Podle předsedy Asociace krajů ČR by se koalice měly dělat po volbách. „Nejsem fanouškem politiky, kde se spojují jednotlivé strany a sčítají si procenta, aby se jim vyplatilo kandidovat. Já jsem přesvědčen, že kandidovat máte proto, že máte nějakou vizi, kterou chcete lidem představit a pak i naplňovat,“ uvedl.

Podle Kuby je právě toto základní princip politiky, který se snaží dodržovat. „Proto na jihu Čech kandidujeme sami a taky za to pak sami budeme zodpovídat,“ řekl hejtman.

„Chápu, že koalice SPOLU byla v určitou chvíli nějakou možnost, jak zbavit Českou republiku Andreje Babiše a hnutí ANO,“ podotkl. Přesto by prý už rád viděl jinou strategii, ve které bude trend ODS narůstat a nezasekne se na hodnotách kolem patnácti procent. „Takhle nemůže vypadat výsledek strany, která má ambice řídit stát,“ dodal.

Hejtman již dříve připustil, že ne vždy souhlasí s vedením strany. „Byly chvíle, kdy jsem se i já dostával do neshody s vedením ODS. Dlouhodobě se o mně ví, že když si něco myslím, tak to říkám tak, jak si to myslím, a ne proto, že mi z Prahy někdo zavolá, jak to máme jako politická strana říkat,“ uvedl v minulosti Kuba.

Kuba je členem ODS od roku 2003, ve volbách poprvé uspěl, když se v roce 2006 ucházel o mandát zastupitele Českých Budějovic, poté byl zvolen i do krajského zastupitelstva.

Od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopředsedou ODS, po odchodu Petra Nečase z čela strany v červnu 2013 byl Kuba úřadujícím předsedou strany. Mezi lety 2011 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu v Nečasově vládě, po jejím pádu a neúspěchu ODS ve volbách do Sněmovny se z vyšší politiky dočasné stáhl. V roce 2020 se stal hejtmanem Jihočeského kraje a předsedou Asociace krajů ČR. V letošních volbách se rozhodl svůj post hejtmana obhajovat.