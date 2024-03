Nebránil bych se spojení stran SPOLU do jedné, říká exministr Pavel Drobil

Kromě toho Drobil vysvětluje, proč je dobré držet značku koalice SPOLU a z jakého důvodu by se nebránil spojení ODS, lidovců a TOP 09 v jednu stranu.

Jak jste koukal na přestřelku poté, co ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN jmenoval Petra Zahradníka zmocněncem pro přijetí eura? Nebyl to především z řad ODS poprask kvůli úplně zbytečné funkci?

Nevím, jestli kvůli zbytečné, to bych popřel, co v posledních čtyřech letech dělám. Spíš mě pobavilo, jak se Starostové najednou probrali a snaží se zvednout téma eura, jako kdyby to byli oni, kdo v něm hraje prim. To je úsměvné. Když se na to ale podíváme čistě kompetenčně, pan ministr Dvořák své kompetence překročil, protože takový návrh je v gesci ministra financí, navíc je to zmocněnec vlády, takže by ho měla jmenovat vláda a ne jeden ministr.

Druhou rovinou je koaliční smlouva, ve které je, že toto téma není předmětem tohoto volebního období. Vnímám to, co říkají premiér Fiala a ministr Stanjura. Tedy pojďme se dostat do fáze, kdy v roce 2024 budeme splňovat maastrichtská kritéria, teprve pak se začněme bavit o tom, jaké kroky ve vztahu k přijetí eura udělat. Od Starostů to tedy teď byla jen předvolební hra, kdy si asi chtěli vzít téma a ukázat, jací jsou chlapáci. Ve stylu Rakušanova prohlášení z klipu: Tak já to tedy Fialovi řeknu.