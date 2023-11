Vláda neumí mluvit s veřejností. Může se to vymstít, říká hejtman Martin Kuba

Jak vnímáte pondělní stávku?

Pro mě jako hejtmana je důležité, aby bylo zachováno co nejvíce veřejných služeb. Jsem v kontaktu s provozovateli veřejné dopravy, kteří mě ujistili, že nebude žádná stávka, která by omezovala pohyb v regionu, a že řidiči, kteří se budou chtít ke stávce připojit, ji budou vyjadřovat například vestami a podobně. To považuji za velmi korektní a chci za to poděkovat. Co se týče školství, přiznám se, že důvodům příliš nerozumím. Myslím si, že školství by v této chvíli opravdu více slušela debata o tom, jak ten systém má být nastaven. Obě strany by měly pokládat na stůl relevantní čísla a bavit se o tom, aby byl systém kvalitní, ekonomicky udržitelný s dobrými platy. My už dnes máme na jednoho učitele méně žáků než třeba v Německu nebo Holandsku. Můžeme si to jako Česká republika dovolit? Kdyby byl počet stejný jako v Německu, neměli by třeba učitelé pak vyšší platy? Opravdu ještě dělení čtrnácti žáků při výuce na dvě skupiny po sedmi zvyšuje kvalitu? Je třeba se o tom bavit a taky se snažit, aby podmínky byly stejné ve všech školách v Česku.

Politika nemůže být postavena na tom, že někoho odstraníte, vy prostě musíte ještě prací prokázat, že vás lidé nevolili pro nic za nic.