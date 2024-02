Volby by v lednu vyhrálo ANO, druhá ODS výrazně zaostává. Lidovci se propadají

Do Sněmovny by se dostalo šest politických subjektů. První by s výrazným náskokem skončilo hnutí ANO s 33,4 %. Druhá by byla ODS s 13,2 %, třetí Piráty by volilo 11,3 % voličů.

SPD by podpořilo 10 % voličů. Starostové by skončili pátí se 7 %. Do Sněmovny by se dostala těsně i TOP 09 s 5 procenty.

KDU-ČSL se dále propadá. Podle dat, která společnost STEM sbírala po střelbě na pražské univerzitě, během které se konal také lidovecký večírek, by stranu volilo 2,7 % voličů. Více hlasů než lidovci by získali i SOCDEM a KSČM.

Podle STEMu od roku 2013 ubývá skalních fanoušků stran a čím dál častěji dochází k přelivům voličské podpory. Na vině je podle výzkumníků i skutečnost, že se zpestřuje nabídka politických stran i hnutí. Ty se posléze shlukují do koalic, aby zabránily roztříštěnosti voličských základen a zpřehlednily nabídku na politickém poli.

V neposlední řadě také roste skupina lidí, kteří se rozhodují až na poslední chvíli, komu dají svůj svůj hlas. Těch není málo – 34 procent voličů netuší, komu by dali svůj hlas, pokud by nyní nastaly volby. Průzkumu, který se konal mezi 18. a 27. lednem, se zúčastnilo 1 092 občanů.