Pekarová vyrazila na Malou Fatru. Nic jsem neporušila, hájí se šéfka Sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v sobotu sdílela snímky z horské túry ve středisku Martinské hole. To se nachází na Slovensku, kde v současné době panuje plošná uzávěra. Na sociální síti ji za to někteří lidé kritizují.

„Neporušila jsem žádná z pravidel, která platí. Jela jsem tam za rodinou. Před touto návštěvou jsme si udělali čerstvý PCR test, jsme očkovaní, stejně jako rodina mého muže, všichni mají třetí dávku,“ řekla iDNES.cz Markéta Pekarová Adamová.

V pondělí předseda hnutí STAN Vít Rakušan apeloval na lidi, aby měli osobní zodpovědnost v boji s pandemií a chránili i své nejbližší. “Budeme sami se zříkat našich sociálních kontaktů a možná té zábavy v tom našem životě bude zase o kousek méně,“ podotkl mimo jiné.

Součástí slovenského lockdownu je zákaz vycházení. Výjimkou je například cesta do zaměstnání nebo do školy, za nákupem nevyhnutelného zboží a služeb, na očkování či do přírody v rámci okresu.

„Ve chvíli, kdy jsme jen v jednom okresu, tak jsme neporušili žádná opatření, i když je nouzový stav,“ uvedla politička. To potvrdilo také velvyslanectví České republiky v Bratislavě. „Stačí, když je člověk očkovaný,“ uvedlo.

Slovensko po výrazném zhoršení epidemické situace zavedlo 25. listopadu nouzový stav spolu se zákazem vycházení s různými výjimkami. V praxi to vedlo například k dočasnému uzavření některých prodejen, restaurací, hotelů či provozů služeb včetně těch, které nabízejí možnost volnočasových aktivit.

Restrikce podle tamního ministerstva zdravotnictví ale nevedly k takovému snížení mobility jako při předchozí silné druhé vlně koronavirové infekce, kdy platila podobná omezení. V zemi sice nyní ubylo výjezdů sanitek ke covidovým pacientům, přetížené nemocnice ale nadále čelí náporu hospitalizovaných.

I proto ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský navrhl prodloužení lockdownu. „Máme za to, že situace je nadále velmi vážná. Navrhujeme prodloužit současnou podobu lockdownu. Na Slovensku není problém mít opatření, je problém dodržovat je. Budeme usilovat o zintenzivnění kontrol,“ řekl v pondělí Lengvarský.