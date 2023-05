Jurečka se sešel s Pavlem, u hlavy státu představuje navrhované změny důchodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda Petra Fialy plánuje představit změny v systému penzí tento měsíc. Už dříve na veřejnost prosákly například plány na zvýšení odchodu věku do důchodu a to na 68 let ze současných 65 let.

Ministr práce Jurečka také před časem představil plány na změny u předčasné penze. Bylo by možné o ni požádat nově pouze tři roky před řádným důchodovým věkem místo současných pěti, nově by také bylo potřeba pro ni mít 40 let placené sociální pojištění, ve srovnání s odchodem do řádné penze, pro kterou nyní platí potřebná doba pojištění v délce 35 let.

Jurečka také navrhnul změnu v systému mimořádných valorizací, která by nově byla ve formě dávky a ne trvalého nárůstu důchodů, jako je tomu dosud.