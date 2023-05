Lidé v Česku drží přes 220 tisíc investičních bytů. Nejvíc jich je v Praze a okolí

„V analýze jsme se věnovali především fyzickým osobám, které vlastní alespoň tři bytové jednotky. Vždy jednu jednotku jsme odečetli, protože předpokládáme, že v ní bydlí. K tomu jsme připočetli majitele bytových domů a třicet procent bytů ze skupiny majitelů, kteří vlastní dva byty,“ vysvětlil jednatel společnosti Dataligence Milan Roček.

Při zpracováni odborníci vycházeli z dat katastrálních úřadů po celém Česku. „Pokud se podíváme na rozložení investičních bytů v rámci území celé České republiky, je nepřekvapivé, že nejvíce investičních bytů se nachází v Praze a ve Středočeském kraji,“ doplnil Roček. Většina investičních bytů se nachází v bytových domech.

Ze studie také vyplynulo, že nejvýznamnější počet bytů nabízených v Česku ke komerčnímu nájemnímu bydlení tvoří zejména byty, které si koupily do osobního vlastnictví fyzické osoby. Motivace je dvojího druhu – lidé si koupili byty čistě na pronájem jako současný přivýdělek, nebo kvůli budoucnosti, například jako bydlení pro své ratolesti.

Právě tato část nabídky nájemního bydlení je podle Ročka důležitá. Vznikla přirozeně a je plošně rozložená po celém území.

„Za posledních dvacet let nám tady vznikla určitá přirozená nabídka ze strany osob, které si nakoupily byty nebo domy do svého vlastnictví za tím účelem, aby je do budoucna dále pronajímali,“ uvedl Roček na tiskové konferenci.

„Vytvořila se tady přirozená strana nabídky, která nahradila to, čeho se stát a obce zbavily v rámci privatizace a co se nám teď velice těžce bude doplňovat v případě výstavby nových nájemních bytových projektů,“ doplnil.

Podle viceprezidenta Asociace nájemního bydlení Tomáše Kašpara jde o zásadní skupinu, která byty pronajímá. „Je to dokonce větší skupina, než je stát a větší skupina, než jsou družstva,“ zmínil.

Za účelem sdružení těchto individuálních pronajímatelů vznikla nová platforma. Ta má ambici všem majitelům investičních bytů poskytnout základní know-how a zastupovat jejich zájmy.

Málo se staví

Celkově je v České republice v bytovém fondu aktuálně zhruba 4,4 milionu jednotek k bydlení, přibližně polovinu tvoří rodinné domy, zhruba polovinu bytové jednotky.

Bytový fond Celá ČR Počet rodinných domů 1 930 994 Počet vymezených bytových jednotek 1 865 192 Počet nevymezených bytových jednotek 600 000 Celkem 4 396 186 Zdroj: Dataligence

Podle Milana Ročka v posledních pěti letech v Česku ročně přibylo zhruba 15 000 nových bytů. Přibližně třetina z toho je postavena v Praze, druhá třetina v krajských městech, ve Středočeském kraji a v okolí Brna a poslední třetina v menších lokalitách, zejména v okresních městech.

„Vedle toho se ročně postaví zhruba 18 000 rodinných domů. Takže nám přibývá ročně plus mínus kolem 33 až 35 tisíc bytových jednotek ročně přirozenou cestou, novou výstavbou,“ zmínil.

Jak dodal, výstavba je v posledních letech, a to zejména ve velkých městech, jako například Praha, nedostatečná.

Roček také připomněl, že „nejsilnější“ rok, co se týče výstavby bytů v tuzemsku, byl rok 1975. „Za jeden rok bylo postaveno přibližně 95 tisíc nových bytů. Už nikdy se to od té doby historicky nezopakovalo,“ zmínil.

Tomáš Kašpar připomněl, že pokud jedna bytová jednotka vydrží zhruba sto let, znamená to, že je nutné každoročně postavit přes 40 tisíc jednotek, aby se vůbec obnovoval bytový fond jako takový. „To jsme nikdy od revoluce do dnešního roku nepostavili. Takže bytů je méně,“ upozornil Kašpar.

„K tomu, když si připočteme parametry – že lidi bydlí daleko víc single, chtějí bydlet ve větších plochách metrů čtverečních a že je nás zhruba o skoro půl milionu víc než nás bylo před třiceti lety, je evidentní, že fyzická dostupnost jednotek nemůže v životě stačit,“ zmínil.

Nájemní bydlení je podle něj pořád finančně dostupné. Jak dlouho bude dostupné i fyzicky, je podle něj otázkou.