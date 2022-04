Proč investovat na Ukrajině, kde bude hrozit obnova konfliktu, ptá se Hilšer

„Na krizi takových rozměrů se nedá moc připravit, nikdo to neočekával. Před dvěma měsíci Německo ještě nepočítalo s tím, že by neprovozovalo Nord Stream 2. Po bitvě je každý generál,“ podotkl Hilšer.

O to víc ale podle něj bude muset vláda pracovat nyní. „Vládě rozhodně nezávidím to, co bude muset udělat. Bude muset vydržet tak, aby neztratila podporu obyvatelstva, aby udržela zahraničně-politický směr,“ řekl.

Pokud si Rusko „ukousne“ část Ukrajiny, bude to mít podle něj globální dopad.

Řeči o členství země v Evropské unii jsou zajímavé. „Ale já nevím, kdo bude investovat na Ukrajinu, kde bude noha ruského vojáka, kde bude hrozit, že do dvou do tří let se konflikt zase posune o dalších sto kilometrů dál,“ upozornil. Připouštět možnost, že ruský prezident Vladimir Putin nebude poražen, není podle něj ale nyní na místě, aby tak svět nevytvářel tlak na Ukrajinu.

Prioritou by podle Hilšera nyní mělo být zajištění nezávislosti na Rusku, ale i na zemích Blízkého Východu. Válka na Ukrajině podle něj v tomto nahrává Green Dealu. „Máme jej spojený s ochranou klimatu. Green Deal je ale i energetická nezávislost,“ upozornil. Česká politická reprezentace podle něj zaspala a i nyní stále odmítá přechod na udržitelné energie.

Upozornil, že v současné době je silný vliv dezinformačních kanálů. Jejich cílem je podle něj zakalit pravdivý obraz skutečnosti. „Nemůžeme rezignovat na pravdu. Pravda prostě je,“ řekl. Je podle něj třeba hájit svobodu slova, na druhou stranu musí i demokratická společnost hledat způsoby, jak se proti dezinformačním vlivům bránit.

Jedním z problémů Česka je podle něj malý zájem o veřejný život. „Velká část populace je skeptická k tomu, že je možné něco změnit, že je možné, aby se politika vyvíjela pozitivním směrem,“ řekl s tím, že nedostatečná důvěra v systém podkopává kvalitu režimu.

Koho by případně podpořil v druhém kole prezidentské volby, Hilšer nyní neví. „Prezidentské volby jsou velmi nevyzpytatelné. Myslím, že se nedá v tuto dobu nic predikovat. Rozhodují poslední debaty,“ řekl.

Druhá kandidatura na prezidenta

Hilšer kandiduje na prezidenta už podruhé, v roce 2018 se umístil pátý s 8,83 procenta hlasů.

Hilšer je původním povoláním lékař a vysokoškolský pedagog. Vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, působil i v akademickém senátu univerzity.

V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA, jako dobrovolník působil v Keni.

Poprvé na sebe výrazně upozornil v říjnu 2014, když se při tiskové konferenci na Úřadu vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu.

V roce 2018 se zúčastnil prezidentské volby, skončil pátý. Získal 454 949 hlasů. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2. Svou účast v příštích prezidentských volbách potvrdil již v listopadu 2019.