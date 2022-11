Už se nemusím svlékat, abych něčeho dosáhl, řekl kandidát na prezidenta Hilšer

Hilšer se v minulých letech zúčastnil mnoha demonstrací, své jednání označil jako aktivní občanství. Na jednom z protestů se dokonce svlékl do půl těla.

„Není mi to lhostejné, měl jsem potřebu na věci upozornit. Musíte se ozvat, a když se ozvete, tak to většinou dobře dopadne. Když něco chceme, musíme za to bojovat.“

Hilšer si ale myslí, že dnes už se svlékat nemusí. „Dnes už mám jiné prostředky, jak věci řešit. Teď člověk může věci prosazovat jinými směry.“

Kandidát nadcházejících prezidentských voleb vede svou kampaň nízkonákladově. Podle něj velká finanční podpora kazí politiku.

„Velké peníze kazí politiku, dělají neplechu. A proto je moje kampaň nízkonákladová, tedy z veřejných prostředků, a pak také od malých dárců, a toto může udělat politiky nezávislé,“ vysvětlil Hilšer.

Dále se v rozhovoru popsal jako člověk, kterému není lhostejné, co se kolem děje, je pozitivní a optimistický, hledí do budoucna s nadějí a je aktivní občan.

„Musíme politikům nastavovat zrcadlo. Já se snažím v mých kampaních toto přenášet do společnosti,“ doplnil.

Jako prezident by Hilšer chtěl být nestranický a nezávislý. „Chci být nezávislý, nechci být vděčný za nějakou podpory strany. Prezident by měl působit jako stabilizační prvek, nemůže být podezírán, že bude nahrávat nějaké politické straně.“

Hilšer je lékař, vědec a vysokoškolský pedagog. Pokusí se v boji o Hrad uspět již podruhé. Věří, že v nadcházejících volbách ho může blíže k vysněnému cíli posunout jeho politická zkušenost ze Senátu.