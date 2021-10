Slovensko i Chorvatsko se přesouvají mezi země s vysokým rizikem nákazy covidem

Tmavě červenými zeměmi, tedy těmi s velmi vysokým rizikem nákazy, budou podle ministerstva Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Irsko, Rumunsko Estonsko, Litva, Slovensko, Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU.

Do červené se posune Dánsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Aktuálně sem spadá Belgie, Finsko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Řecko. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.



Další kategorií jsou oranžové země, které se vyznačují středním rizikem nákazy. Patří sem Andorra, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské ostrovy, Francie, Monako a Portugalsko včetně Azorských ostrovů, nově pak také Kypr.



Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy označené na mapě zelenou barvou patří Malta, Itálie, Vatikánský městský stát a Španělsko včetně Kanárských ostrovů a Madeira. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Bahrajn, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Lidé vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test.



Podmínky testování při návratu se netýkají lidí, kteří mají alespoň 14 dní po plném očkování, nebo těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení.



Slovensko hlásí rekordní počet úmrtí

Na Slovensku po zhoršení epidemické situace počet úmrtí v září po předchozím osmiměsíčním poklesu stoupl a byl vyšší než v minulosti.

V září na Slovensku zemřelo 4 422 obyvatel. Oproti průměru ve stejném období let 2016 až 2020 to představuje nárůst 5,7 procenta. Covidu v září podle statistiků podlehlo 103 lidí, tedy zhruba desetinásobek počtu ze srpna. Zároveň šlo o šestou nejčastější příčinu úmrtí.

„Zvýšil se ukazatel nadúmrtnosti, která je ovšem stále druhá nejnižší v tomto roce. V červenci byla na úrovni 1,5 procenta a v srpnu dokonce poprvé od června 2020 zemřelo méně lidí, než byl pětiletý průměr,“ uvedla ředitelka odboru statistiky obyvatelstva slovenského statistického úřadu Zuzana Podmanická k demografickému vývoji v září.

Celkově nemoci covid-19 dosud na pětimilionovém Slovensku podle pátečních údajů národního centra zdravotnických informací podlehlo 13 tisíc lidí.

Tempo šíření koronaviru na Slovensku výrazně zrychluje od září, epidemická situace se dále zhoršila v říjnu. Tento týden ve středu laboratoře v zemi potvrdily 4 981 nových případů nákazy, což byl druhý nejvyšší přírůstek od loňského propuknutí epidemie. Ve čtvrtek přibylo dalších 4 587 infikovaných.