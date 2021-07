Půjčky od příbuzných, kryptoměna i luxusní byty. Politici přiznávali majetek

Na konci roku 2018 Babiš přiznal, že měl na svém bankovním účtu 73,2 milionu korun, o rok později to bylo už 161 milionů a loni ještě zhruba o milion a půl víc, tedy 162,5 milionu korun. Během minulého roku přišlo ministerskému předsedovi od Agrofertu na účet 76,6 milionu korun, od Imoby 2,2 milionu a od Bank Vontobel 28,6 milionu. Celkem 24 milionů korun pak Babiš dostal od svého hnutí. To svému šéfovi splatilo dluh. Před lety mu totiž poskytl bezúročnou půjčku ve výši 124 milionů. Ostatně to hnutí ANO potvrdilo i ve výroční zprávě.



Půjčku ve výši 150 tisíc má od rodičů i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Nakupoval akcie, dluhopisy či kryptoměnové portfolio.