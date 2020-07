Babiš přiznal i 350 korun, Valenta drahou motorku. Mynáře „platí“ Olga

11:53 , aktualizováno 11:53

Nejvyšší příjmy z vrcholných politiků měl za loňský rok Ivo Valenta. Vyplývá to z dokumentů v Centrálním registru oznámení, které museli politici odevzdat do konce června. Senátor a majitel loterijní skupiny SYNOT za loňský rok uvedl jako „jiný peněžitý příjem“ přes dvě miliardy korun. V poslední možný den nahrál do systému své přiznání také premiér Andrej Babiš. Ten měl na konci loňského roku na svém účtu přes 161 milionů korun.