Majetky a dluhy příštích ministrů: stamilionové investice, polnosti i rychlé půjčky

Nejbohatším ministrem koaliční vlády SPOLU a PirSTAN bude muž odpovědný v následujících letech za resort průmyslu a obchodu Věslav Michalik (STAN). Jen v akciích a cenných papírech má uloženo přes 400 milionů korun.



„Je to odhad ocenění mého portfolia, nikoliv původně investovaná částka. A když padnou trhy, tak to třeba bude za rok jen polovina. To u finančních investic nikdy nevíte,“ vysvětlil MF DNES Michalik, který v 90. letech vybudoval poradenskou firmu v bankovnictví. Posléze také několik let působil jako výkonný ředitel německé banky HVB Bank. Během nejlepších let solárního byznysu zase investoval do dvou solárních elektráren.