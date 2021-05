Zaorálek má plán rozvolnění pro kulturu. Musí ho ještě schválit vláda

První výraznější rozvolňování v kultuře by podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka mohlo nastat od 24. května. Po večerním setkání se zástupci kulturních organizací ministr sdělil, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května. „Pokud to v pondělí schválí vláda,“ doplnil.