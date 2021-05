Ve čtvrtek dostal vakcínu rekordní počet lidí. Přibylo 1559 nakažených

Počty očkovaných v poslední době kolísaly, tento týden se držely kolem 70 tisíc podaných dávek vakcíny denně, přičemž ve středu zdravotníci naočkovali přes 78 tisíc lidí. Nejvíce se očkuje v hlavním městě Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji.

Andrej Babiš @AndrejBabis Dobré ráno všem, včera se naočkovalo 81 753 lidí, což je rekord. O2 universum očkuje od zítřka 3 500 lidí denně, i o víkendu. Na 9.5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1 000 míst. Tak se, prosím, registrujte a rezervujte, jde to rychle oblíbit odpovědět

Ve čtvrtek také přibylo 1 559 nakažených, asi o 700 méně než minulý čtvrtek. Sedmidenní incidence klesla na 111, o sedm případů méně než předchozí den. Údaj je rozhodující pro uvolňování omezení.

Nejhorší situace je v okrese Jihlava, kde za posledních sedm dní evidují 232 nakažených na sto tisíc obyvatel. Naopak nejlépe je na tom okres Cheb, kde za stejnou dobu evidují necelých devět nakažených na sto tisíc obyvatel.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek s nákazou zemřelo 22 lidí, celkový počet ale ještě zřejmě projde aktualizací. Celkem v Česku s covidem-19 zemřelo 29 608 lidí.

V Česku se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Nejvíce podaných vakcinačních látek, 78 procent, bylo vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNtech.



Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, zatím dostalo přes 10 tisíc lidí, to představuje 0,31 procenta ze všech podaných dávek.



Na řadu s očkováním nejdříve přišli v republice klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 50 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi. Podle nedávného vyjádření Babiše by se příští středu mohla otevřít registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku od 45 let.