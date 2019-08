Rakovina ji připravila o nohu, teď se Pechová pokouší přeplavat La Manche

Pechová, jednonohá plavkyně z Liberce zahájila v neděli v půl šesté ráno v Doveru svůj pokus o zdolání kanálu La Manche. „Pokus začínám, snad to dám,“ řekla těsně před vstupem do vody. Pokud se jí to podaří, bude první handicapovanou ženou na světě, která kanál zdolala.



I přes svůj handicap patří Pechová k vynikajícím sportovcům a soutěží i se zdravými plavkyněmi. Pětikilometrovou trať dokáže uplavat za hodinu a jedenáct minut.



Do sportu se Markéta pustila až na střední škole. Na základní škole se jí totiž metastáze vrátily i po odnětí pravé nohy. Objevily se na plicích, ale Markéta je tehdy překonala s pomocí lékařů a transplantace kostní dřeně.



Nejdříve závodila Markéta s tělesně postiženými plavkyněmi na tratích 50, 100, 400 a 800 metrů. „Stovku jsem plavala pod minutu dvacet vteřin,“ uvedla dříve pro iDNES.cz. „Na mistrovství Evropy jsem skončila třikrát v první desítce. Na padesátce jsem doplavala čtvrtá, na stovce pátá a na čtyřstovce devátá.“