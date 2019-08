Stát chce motivovat zemědělce k obnově krajiny. Sleví jim na daních

Krajina musí dostat původní podobu. Jinak hrozí problémy Od 50. let minulého století se v české krajině vysoušely mokřady, napřimovaly potoky a rozorávaly meze. Teď je krajina potřebuje zpět. Podle Jana Vopravila z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy nejpozději do pěti let. Které krajinné prvky potřebujeme nyní nejvíc?

Potřebujeme obnovit větrolamy, které omezí unášecí sílu větru, a rozdělit dlouhé táhlé svahy protierozními mezemi, které svah přeruší a vodu zachytí. Tyto prvky jsou z hlediska ochrany půdy zásadní. Pak jsou to mokřady, přes milion hektarů půdy je odvodněných. A dále nebeské rybníčky, ty nejsou napájeny vodotečí, ale zachycují srážky. Dřív jich byly spousty. Dokdy je to třeba udělat?

Pokud vidíme, jak se mění klima, mělo by to být v horizontu tří až pěti let. Po celé republice je to nereálné, soustřeďme se na rychlá opatření jako větrolamy či drobné vodní nádrže. A když se nic nezmění?

Krajinu bude stále více ohrožovat eroze, větrná eroze, narušení klimatických poměrů. Může to mít vazbu na výnosy hospodářských plodin a budou problémy buď se suchem, nebo rychlými povodněmi z polí.