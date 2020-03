Posilme vládu na úkor parlamentu, navrhuje Metnar pro případ ohrožení země

Metnar v předkládací zprávě uvádí, že kdyby byla i vláda nefunkční, rozhodoval by podle zjištění Aktuálně a Respektu jen premiér. Ihned po zveřejnění článku kritizovali iniciativu ministerstva obrany někteří opoziční politici.



Stav ohrožení státu nebo válečný stav by mohla podle předloženého dokumentu vyhlásit sama vláda nebo premiér, aniž by tento akt vyžadoval potvrzení Parlamentem v pevném časovém limitu.

„V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil; v případě okolností opravňujících k vyhlášení stavu ohrožení státu by v neodkladné situaci tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by ho potvrdil, nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi,“ citovali z dokumentu autoři článku.

Co přesně je „neodkladná situace“, se podle nich v dokumentu neupřesňuje. Metnar se odvolává na to, že věc předkládá na základě usnesení vlády z prosince 2015, kdy zemi vedl jako premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a Andrej Babiš (ANO) byl ministrem financí.

Navrhované zvýšení pravomocí vlády projednala Bezpečnostní rada státu letos 2. března. O deset dní později Babišův kabinet vyhlásil kvůli šíření koronavirové epidemie nouzový stav.



Servery Aktuálně a Respekt uvedly, že připomínkové řízení, v němž by se k návrhu mohla vyjádřit ministerstva a další instituce, navrhuje Metnar nahradit projednáním na schůzi Bezpečnostní rady státu kvůli „povaze a citlivosti předkládaného materiálu“.

Metnar v pondělí požádal o zařazení své zprávy i na program vlády, Babiš ale autorům článku řekl, že nic takového se nechystá a že o Metnarově aktivitě netuší. „Nic o tom nevím. Nebudeme to projednávat,“ uvedl premiér.