Hamáček: Prohlášení WHO o rouškách nechápu. Ukáže se, kdo měl pravdu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nemá plošné nošení roušek smysl a je spíše rizikem z hlediska nákazy koronavirem. Nezmění vláda nařízení o povinném nošení roušek?

My vycházíme z odborných doporučení a zkušeností zemí, které mají s epidemiemi co do činění. Roušky jsou preventivní opatření, jejich význam nejlépe vysvětluje motto „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“. Asijské země je používají, povinné nošení zavádějí postupně i evropské země. Podle mě to má velký smysl. Prohlášení WHO upřímně řečeno nechápu. Během pár týdnů budeme vědět, kdo měl pravdu.

Na Slovensku od pondělí obchody u svých vstupů dezinfikují zákazníkům ruce. Chystá česká vláda nějaký podobný preventivní krok?

V uplynulých týdnech jsme především řešili akutní nedostatek ochranných prostředků i dezinfekce. To se podařilo. Konkrétní opatření bude na vyhodnocení odborníků. Dezinfekci v obchodech si dovedu představit, pokud budeme mít dost materiálu.

Mluvilo se o distribuci roušek zdarma tak, aby ji dostal každý občan. Počítá se ještě s takovou akcí?

Zatím pořád zavážíme především tam, kde je to potřeba. Látkové roušky zatím stačí.

Je zdravotnický materiál, který do Česka dorazil z Číny, kvalitní? Například Nizozemsko do Číny vrátilo 600 tisíc vadných respirátorů…

Nakupujeme ochranné prostředky s certifikátem kvality bez prostředníků přímo u výrobců. Dodávky organizované ministerstvem vnitra jsou bez problému, nezávislé posudky potvrdily vysokou kvalitu. Při tak obrovské poptávce v celé Evropě však nikdy nelze vyloučit, že se někdo pokusí prodat nekvalitní věci.

Jak hodnotíte aktivitu policie ohledně dohlížení na povinnost nosit roušky a neshlukovat se?

Obecně mě mile překvapila reakce veřejnosti, která omezení dodržuje. Policie se snažila přednostně problémy řešit domluvou, ale teď už začala rozdávat pokuty. Má mou podporu v tom, aby reagovala razantně v případech, kdy si lidé v parku zorganizují piknik. Nikdo však nechce lidem zakazovat, aby šli do přírody. Musí však dbát na dodržování pravidel.

Policie se už před koronavirem potýkala s nedostatkem lidí. Teď je v karanténě více než sedm stovek jejích členů. Podobná je situace u hasičů. Nenaruší to fungování policie a hasičů?

Zatím to bezpečnostní sbory zvládají.



Co si myslíte o návrhu ministra obrany Lubomíra Metnara na posílení vlády na úkor parlamentu v krizových situacích?

To je předložené v nešťastnou dobu. Návrh kolegy Metnara je výsledek pravidelné revize krizové legislativy. Není to zlomový návrh, i současný zákon počítá se stavem ohrožení, kde je role exekutivy ještě silnější než ve stavu nouze. Nicméně teď není vhodný čas to řešit, navrhl jsem stáhnout materiál z jednání vlády a vrátit se k němu, až krize pomine. I současná situace ukazuje, že krizové řízení zaslouží další debatu.

Řešíte nějak společnost Adler, přes kterou jistý ústecký politik nabízí hejtmanům a starostům předražené respirátory?

Jsme rádi za každou iniciativu, která do republiky dostane potřebný materiál. Pokud cena nebo kvalita nesedí, je na příslušných orgánech, aby situaci řešily.

Jaký je stav vyšetřování kolem úmrtí zdravotní sestry z Thomayerovy nemocnice? Už se ví, co se stalo?

Nemám o tom konkrétní informace. Apeloval bych v podobných případech ke zdrženlivosti a respektu k pozůstalým. Teď někomu strašně moc chybí, propírání její smrti v novinách tu bolest a ztrátu určitě nezmírňuje.