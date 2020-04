VIDEO: Jsou to andělé. Nakažený taxikář děkuje lékařům za záchranu života

„Je to nemocnice na úrovni. Jsou tu vynikající lidé, je o mě skvěle postaráno. Každou chvilku se mě někdo ptá, jestli něco nepotřebuju. Ti lidi jsou andělé, opravdu andělé,“ řekl v úvodu videa taxikář Robert.

Třiapadesátiletý muž byl 38. infikovaným Čechem. Jeho případ byl zlomový, jako první totiž neměl vazbu na lidi, kteří pobývali na severu Itálie. Vláda v návaznosti na jeho případ zavedla v půlce března přísná opatření, jež měla zabránit rychlému šíření koronaviru.

Robert byl nejprve 10. března přijat do Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči s podezřením na zápal plic, po pěti dnech ho však převzala Všeobecné fakultní nemocnice, kde byl napojen na ECMO. Jeho stav byl kritický.

Nemocnice však během jeho léčby získala experimentální lék Remdesivir od americké firmy Gilead. 24. března ho zatím jako jediný Čech dostal právě Robert. Jeho stav se následně začal zlepšovat. Lékaři však nevědí, jestli za to mohl přímo Remdesivir.



„Všem lidem, co mi tu pomáhají, bych chtěl vzkázat, že jim hrozně moc děkuji. Moc si vážím, že mě z toho dostali, že to dokázali, že to nevzdali, že jsem tady a za to jsem moc šťastný. Obdivuji, jak tu lékaři a sestry dennodenně nastavují svůj krk. Přitom vědí, jak je to nakažlivé, mají rodiny, děti a stejně pomáhají,“ ocenil taxikář zdravotníky na videu.