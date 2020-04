PŘEHLEDNĚ: Jak funguje „chytrá“ karanténa. Naplno začne 1. května

Krajská hygienická stanice tak vytvoří tzv. vzpomínkovou mapu míst, na kterých se nakažený pohyboval. V případě, že souhlasit nebude, měl by si nakažený vzpomenout, s kým se potkal přímo při pohovoru s hygienikem.

Po pohovoru s hygienikem se poté udělá kvalifikovaný odhad rizikových osob, které půjdou do karantény a budou otestovány. Buď si dojedou samy autem na odběrové místo nebo k nim přijede odběrový tým domů.



Hlavní cíl Přestat omezovat ostatní

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie covid-19 v Česku a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu.

Jak na to Dvě chytré aplikace

Součástí chytré karantény je mobilní aplikace Mapy.cz. Těm, kteří ji používají, umí zaslat upozornění v případě, že jim hrozí zvýšená pravděpodobnost nákazy virem covid-19, a to na základě významného osobního kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy, má hygienikům pomoci i aplikace pro chytré telefony eRouška. Díky bluetooth technologii si aplikace pamatuje ostatní uživatele eRoušky, které dotyčný člověk potkal.

Obě aplikace používají jiné technologie a pomáhají zpřesnit data, se kterými hygienici pracují při potírání epidemie.

Zapojeno je toho víc Stát, firmy, armáda

Systém je podle ministerstva zdravotnictví v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data budou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje o poloze nebudou zneužívány, uvedl úřad.

Jednotlivé části systému chytré karantény vznikají pod záštitou ministerstva zdravotnictví, které spolupracuje se sdružení firem Covid19CZ. Na platformě Covid19CZ se podílí řada nezávislých odborníků, včetně zástupců akademické sféry. Sdružení připravilo či připravuje i další projekty, jedním je například zřízení infolinky 1212.

Do projektu byla zapojena i armáda. Vojáci vytvořili týmy pro odběry vzorků u lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Armáda vyčlenila pro zajišťování chytré karantény v celé zemi 14 mobilních odběrových týmů, jejich počet se v případě potřeby může zvednout až na 33. Do projektu se podle premiéra Andreje Babiše zapojí až 330 vojáků.

Vytyčený cíl Zachycení 80 procent

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by se pomocí chytré karantény mohlo podařit zachytit asi 80 procent případů nemoci. Spolu se systémem inteligentní karantény také podle Prymuly mohou přijít postihy za její porušování. Zavedení chytré karantény by mělo umožnit rozvolňování některých protikoronavirových opatření.

Podle premiéra Andreje Babiše je chytrá karanténa jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru.

Obdobu chytré karantény zavedly některé vyspělé asijské země (Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur, Hongkong) již před několika týdny, různé digitální technologie využívají i mnohé evropské země a řada dalších států. V Česku informoval Prymula o chytré karanténě 24. března s tím, že ji chce ministerstvo spustit po Velikonocích.

Kdy začaly testy Už v březnu na Moravě

Testovat se začala 30. března na jižní Moravě. Týž den vláda jmenovala dosavadního šéfa Ústředního krizového štábu Prymulu do čela Centrálního řídícího týmu covid-19. Prymula má na starosti zdravotnickou stránku boje proti koronaviru, tedy i projekt chytré karantény.

Ještě 8. dubna informovaly firmy zapojené do projektu, že systém chytré karantény nikdo nevyužívá. Tvůrce vzpomínkových map ani operátoři nedostali žádný požadavek od hygieniků, aby podle mobilu zjistili, kde se nakažený pohyboval. Vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla k tomu řekl, že vzpomínkové mapy jsou jen jednou z funkcí chytré karantény a začnou fungovat v následujících dnech.

Hygienici na jihu Moravy poprvé vytvořili u člověka s covid-19 vzpomínkovou mapu 12. dubna.

Projekt byl 9. dubna zahájen i v Moravskoslezském kraji, jeho spouštění oznámili například i středočeští hygienici.

Prymula ve středu řekl, že chytrá karanténa začne v celé zemi naplno fungovat od 1. května.