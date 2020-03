Ztráta kontroly nad koronavirem? Taxikář je zlomový případ, řekl Prymula

V karanténě jsou nyní v Česku více než dva tisíce lidí. Úřady se snaží zabránit nákaze rizikových skupin, a proto od úterý platí zákaz návštěv v nemocnicích či domovech pro seniory.

„Je to pro nás zlomový případ, kdy dochází k šíření v komunitě,“ řekl v pondělí večer v ČT k případu nakaženého taxikáře Prymula. „Nevíme, z jakého zdroje se nakazil. Je to člověk v Praze. Je potenciálním rizikem pro další klienty, které vozil,“ upozornil.



„V tuhle chvíli je velmi obtížné trasování osob, které s ním jezdily. Tohle je klasický složitý případ,“ pokračoval náměstek a spekuloval, že se řidič možná nakazil od německých zákazníků.

Vývoj šíření koronaviru by podle Prymuly mohl dovést vládu k dalším opatřením proti šíření koronaviru. V této souvislosti hovořil o rušení hromadných akcí od určitého počtu účastníků. Blíže ale možné opatření nespecifikoval.

Do Česka vstupují tisíce lidí denně. Čeští občané se vracejí z dovolených i z rizikových oblastí, bez kontroly se do země dostávají zahraničí turisté ze zbytku EU. Taxikáři a lidi v MHD patří mezi „nejohroženější druhy“, co se týče možné nákazy.



Itálie kvůli skokovému nárůstu počtu obětí a nakažených vyhlásila celonárodní karanténu, která má trvat nejméně tři týdny. Ruší se veřejné akce, zavírají se lyžařská střediska a děti budou mít prázdniny.