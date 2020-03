„Uzdravený" Číňan zemřel dva dny po propuštění z nemocnice. Na koronavirus

Šestatřicetiletý Li Liang šel dvanáctého února do nemocnice ve Wu-chanu pro pacienty s mírnými příznaky nemoci. Po dvou týdnech jej lékaři propustili s tím, že by měl ještě zůstat v karanténě.

Dva dny poté se mu udělalo špatně. Opět šel do nemocnice, ale tam 2. března zemřel. Lékaři uvedli, že příčinou jeho smrti bylo respirační selhání způsobené koronavirem COVID-19.

Zprávu o jeho případu zveřejnil šanghajský zpravodajský portál The Paper. Později článek ze serveru zmizel, informuje server The South China Morning Post.

Provizorní nemocnice Fang-cchang vydala prohlášení, že přijímá zpět pacienty, kteří opětovně onemocněli po opuštění zdravotnického zařízení. U těch, které hodlá propustit, začne provádět testy na protilátky, aby zjistila, zda jsou skutečně zdraví.

Song Tie, místopředseda místního centra na kontrolu nemocí z provincie Kuang-tung, řekl, že opětovně pozitivní testy na koronavirus mělo čtrnáct procent propuštěných pacientů, proto museli jít zpátky do nemocnice na pozorování. Podle něj je ale dobrým znamením, že nikdo z nich zřejmě nenakazil někoho dalšího, napsala agentura Reuters.



Proč koronavirus udeří podruhé?

Čína není jediná země, kde se virus objevuje u zdánlivě uzdravených lidí opětovně. I Japonsko oznámilo, že testy ukázaly přítomnost koronaviru u čtyřicetileté ženy Ósaky, která se předtím úspěšně zotavila. Po prvním testu na konci ledna šla do nemocnice, odkud ji na začátku února propustili poté, co se její stav znatelně zlepšit.

Podobné případy vyvolávají otázky, zda se virus může objevit krátce poté, co se člověk vyléčil. Paul Hunter, profesor z University of East Anglia, řekl agentuře Reuters, že jedna z pravděpodobných možností je, že lékaři pacientku z Japonska jednoduše špatně testovali a ona se vlastně nikdy zcela neuzdravila. Podle japonského lékaře Masaja Jamaty je rovněž možné, že její tělo ještě nevytvořilo protilátky, které by jej dokázaly účinně ochránit.

„Pacient, který se nakazil virem, potřebuje asi čtrnáct dní nebo déle. V případě některých pacientů, jako jsou starší lidé, trvá déle, než si vytvoří protilátky,“ řekl serveru Japan Times. „Uzdravení neznamená, že virus zmizel, ale že spí,“ dodal odborník.

Podle Marka Windischa, vedoucího laboratoře aplikované molekulární virologie v Pasteurově výzkumném institutu v Jižní Koreji, znovuobjevení viru bývá doprovázeno pouze mírnými příznaky, protože se imunitní systémy na něj adaptují. Problém je však u těch pacientů, jimž tyto adaptivní imunitní systémy chybějí, jako jsou pacienti pro transplantaci nebo ti infikovaní HIV.

Je třeba lepší kontrola vyléčených

Studie publikovaná v odborném časopise The Journal of the American Medical Association zjistila, že koronavirus může zůstat v těle i dva týdny poté, co symptomy nemoci zmizí. Věci varují, že tito lidé mohou být přenašeči viru a doporučují lékařům, aby přehodnotili kritéria pro propouštění dříve nakažených a zdánlivě uzdravených lidí.



Někteří experti nicméně vyzývají k opatrnosti. U některých jedinců může virus v těle přežít, aniž by však sami byli infekční.



Tato vytrvalost koronaviru může v jistém smyslu být i pozitivním znamením, myslí si Krys Johnson, epidemiolog z Temple University v americké Filadelfii. Viry, které mají tendence setrvávat v lidském těle, jsou též obvykle viry, na které si tělo vybuduje silný obranný systém.

„Pokud virus zůstává v tělních systémech, pak možná nebude schopen opětovné infekce,“ řekl Johnson serveru Live Science. Značnou hrozbu ale představuje mutace viru, kvůli které nebude tělo schopné si vytvořit na koronavirus účinnou ochranu.