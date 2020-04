Rozvolnění ano, ale je to rychle. Odpovědnost bude na lidech, říkají experti

Podle hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny Petra Smejkala je postupné změkčování opatření na místě. „Možná je to trochu překotnější, než jsem očekával. Ale s rozvolňováním jako takovým rozhodně souhlasím. Trochu se bojím takového toho ode zdi ke zdi,“ přiblížil. Razantní omezení v březnu nás však podle něj zachránily před scénářem, který se odehrál v mnoha zemích.

Nyní by uvolňování řady opatření nechal na samotných ředitelích škol či vedoucích závodů. „Já bych dal při dobré kontrole a vynucení zákona prostor jim,“ rozvedl.

Podle Smejkala se však teprve nyní ukáže, jak jsou Češi zodpovědní. „Nebál bych se toho, ukázali jsme, že jsme ukázněnější, než si mnozí mysleli. Dělal bych to s větším ohledem na poměry v jednotlivých institucích, jako jsou školy nebo obchody, ale v principu s tím souhlasím,“ řekl. Rozvolňování se podle něj ale musí opírat o další sběr dat a o pravidelné studie. V případě nutnosti by omezení měla zase přitvrdit.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara chtěl on a jeho kolegové za stávající situace také urychlovat rozvolnění, ale ne až takto moc. „Chtít otevřít obchodní centra o měsíc dříve než byl původní plán, i když za přesně definovaných podmínek, a dříve než otevření škol, je prostě něco, s čím nemohu vnitřně souhlasit a nechci proto vysvětlovat něco, s čím mám osobně problém,“ dodal.



„Na jedné straně se tu zavedla poměrně tvrdá, úspěšná restrikce, a teď se zase hodně rychle uvolňuje. Moc nechápu, proč se to takhle dělá,“ podotkl přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Milan Tuček.

Na rozvolňování jako takové je však podle Tučka vhodná doba. „Ten virus s námi bude. Osobně si myslím, že velmi dlouho, ne-li trvale,“ vysvětlil. Lidé by však podle něj měli nadále dodržovat základní pravidla. „Příliš se nesrocovat a když ano, tak dodržovat pokud možno vzdálenost a ochranu – roušku – a základní hygienická opatření. A o tom to je – jestli je naše populace nastavená na nařizování a striktní zákazy, nebo jestli ty věci s rozumem přijme,“ uvedl.

Jedno z nařízení se týká i cestování - Češi se po návratu do vlasti musí prokázat maximálně čtyři dny starým negativním PCR testem na koronavirus (rychlotest nestačí), nebo se uchýlit do čtrnáctidenní karantény. S rozvolňováním na hranicích Tuček souhlasí, podivuje se však nad testováním. „Protože ty čtyři dny nemusí stačit, ta pozitivita nebo negativita bude k tomu okamžiku. Takže si myslím, že je to malinko alibistické,“ podotkl.