PŘEHLEDNĚ: Češi opět mohou cestovat. Do kterých zemí vás (ne)pustí?

Češi se po návratu do vlasti musí prokázat maximálně čtyři dny starým negativním PCR testem na koronavirus (rychlotest nestačí), nebo se uchýlit do čtrnáctidenní karantény. Ministerstvo zahraničí nicméně od výjezdů do světa přesto odrazuje.

„Nadále doporučujeme cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována ve většině zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě,“ uvádí resort.

Čechům doporučuje, aby si před případnou dovolenou zkontrolovali podmínky pro vstup do dané země na jejím zastupitelství a zároveň se zaregistrovali do systému DROZD. „U pendlerů končí povinnost vycestovat ve čtrnáctidenním cyklu. Pokud pravidelně předloží negativní test, mohou cestovat za prací každý den,“ dodává ministerstvo a odkazuje se na resort vnitra.

Doprava zatím nefunguje, cestovatelé musí mít auto

Mezinárodní spoje jsou zatím stále zrušené, pokud se tak někdo chce dostat do zahraničí, musí vyrazit autem. „Vzhledem k tomu, že mimořádné opatření zakazující dopravcům v mezinárodní linkové dopravě a drážní osobní dopravě zajišťovat přepravu lidí přes státní hranice dosud nebylo zrušeno, nemohou zatím tito dopravci mezinárodní dopravu zajišťovat,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Dodal, že není samozřejmě vyloučeno, že se tato skutečnost upraví. Například mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj uvedl, že kvůli tomu oslovili již samotné ministerstvo. Nyní čekají na odpověď. Podle něj je ovšem společnost schopná nasadit spoje tam, kde to bude možné. Mluvčí Českých drah Gabriela Novotná pak uvedla, že nyní jednají se zahraničními partnery.

„Obnovení mezistátní dopravy je závislé nejen na situaci v ČR, ale také na podmínkách v sousedních státech. Například volný pohyb lidí na Slovensko nebo do Polska není omezen ze strany ČR, ale ze strany našich sousedů. V současné době však v souvislosti s aktuálními opatřeními státních orgánů připravujeme postupné obnovení dálkové dopravy. První etapa a rozšíření nabídky spojů by se měla uskutečnit od neděle, resp. od začátku příštího týdne,“ upřesnila.

Kontroly na hranicích byly prodlouženy

Vláda ve čtvrtek zároveň rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka tak není nadále možné překračovat jinde, než na stanovených přechodech. „Kdo by hranici překročil mimo stanovené hraniční přechody, tak se vystavuje postihu, protože to je protizákonné,“ uvedl.

K hranicím s Polskem a se Slovenskem se vládní usnesení ke kontrolám nevztahují. „Na slovenské a polské hranici určuje to, kde je možné je přecházet, znovuzavedení kontrol Slovenskem a Polskem,“ řekla ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná.

Rakousko podle ní zavedlo kontroly také na hranicích s Českou republikou, ale na stejných přechodech jako ČR. „Německo znovu zavedlo kontroly na všech hranicích, ale neaplikuje je na českých hranicích, protože jsou zavřeny z české strany,“ dodala.

Kam a jak lze tedy nyní z Česka vycestovat?



1 SLOVENSKO

Na Slovensko cizinci stále nesmějí, a to až do odvolání. Ústřední krizový štáb cestování omezil 12. března a potvrdil to 6. dubna. Zákaz vstupu do země mají všichni cizí státní příslušníci s několika výjimkami. Mezi ně patří pendleři, kteří žijí v některé sousední zemi do 30 kilometrů od slovenských hranic a na Slovensku mají uzavřenou pracovní smlouvu. Pracovat ovšem mohou jen v příhraniční oblasti.

Dále je cestování povoleno pro blízké osoby občanů Slovenska, tedy třeba manželky či nezletilé děti. Svůj vztah ke slovenskému občanovi však musejí prokázat rodným nebo oddacím listem. Na Slovensko mohou přijet také cizinci, kteří mají platné povolení k pobytu v této zemi. Více informací najdete na stránkách slovenského ministerstva zahraničí.

Cizinci s právem vstupu do země i vracející se Slováci se musejí nejpozději 72 hodin před příjezdem na slovenskou hranici zaregistrovat do formuláře https://navraty.mzv.sk/. Na základě registrace pak budou umístěni do povinné karantény.

Lidé, kteří se k našim východním bratrům vydají, musejí také počítat s hraničními kontrolami. Ty mají trvat podle posledního rozhodnutí slovenské vlády do 7. května. Otevřené jsou tři hraniční přechody, a to Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Drietoma - Starý Hrozenkov a Brodské - Břeclav.

2 RAKOUSKO

Od 14. dubna Rakousko umožňuje vstup na své území jen lidem, kteří se prokáží potvrzením o negativním testu na covid-19 v německém, anglickém, francouzském nebo italském jazyce. Test nesmí být starší než čtyři dny. Platí zde ovšem výjimky.

Test nepotřebují pendleři, řidiči přepravující zboží ani lidé, kteří Rakouskem pouze projíždějí. Ti však nesmějí zastavovat a na cestu musejí mít plnou nádrž. Také cizinci žijící v Rakousku se obejdou bez testu, po návratu se však musejí uchýlit do domácí dvoutýdenní karantény. Více zde.

Rakouská vláda ovšem v posledních dnech zvažuje postupné otevírání hranic také pro turisty, pro začátek z Česka a Německa. „Jsme v kontaktu obzvlášť se zeměmi, které jsou (v boji s koronavirem) podobně úspěšné jako my, například s našimi německými a českými sousedy,“ uvedl v úterý kancléř Sebastian Kurz.

3 NĚMECKO

Vstup do Německa je podle českého ministerstva zahraničí povolen občanům členských zemí Evropské unie, pokud mají povolení k pobytu v Německu nebo pokud chtějí zemí projet při návratu domů.



Lidé, kteří nemají německou státní příslušnost, mohou do země vstoupit také ze „závažných důvodů“. K těm patří termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu a bez vyšetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu, nebo například péče o člena rodiny.

Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv (včetně návštěv manželů nebo dětí) dovolen není. Aktuální informace o vstupu na území Německa naleznete na webech https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus či www.bmi.bund.de.

Od 10. dubna v Německu platí povinná dvoutýdenní karanténa pro všechny, kteří do země přicestují, s výjimkou pendlerů, zdravotníků či řidičů, kteří do země vozí zboží.

„Nevztahuje se ani na ty, kteří pobývají na území Německa krátkodobě (tj. maximálně do 5 dnů) nebo osoby, které pobývaly v zahraničí kratší dobu než 48 hodin. Dále se se nevztahuje na sezónní pracovníky (např. v zemědělství), přičemž zaměstnavatel musí zajistit takové podmínky, aby se tito pracovníci nedostali během prvních 14 dní do styku s jinými lidmi než v rámci pracovního kolektivu,“ uvádí resort zahraničí a podotýká, že se pravidla liší v jednotlivých spolkových zemích.

4 POLSKO

Vstup na území Polska je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i Čechům. Ovšem s výjimkou manželů a dětí polských občanů, držitelů karty Poláka, lidí s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením, řidičů dopravních prostředků převážejících zboží, diplomatů a lidí s udělenou výjimkou.



5 CHORVATSKO

Země v březnu zavřela hranice a s výjimkou členů záchranných a vědeckých týmů do Chorvatska nemohou cizinci. Premiér Andrej Plenković nedávno oznámil, že Chorvatsko je připraveno otevřít hranice pro občany některých zemí Evropské unie, kteří v zemi budou chtít trávit letní dovolenou.

Portál telegram.hr uvedl, že chorvatské ministerstvo cestovního ruchu zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří (ACK) o vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů“. Po nich by do země mohli přicestovat turisté vybavení potvrzením, že nejsou nakaženi koronavirem, čímž by se zároveň vyhnuli nutnosti trávit po příjezdu čas v karanténě.



6 SLOVINSKO

Pokud by se nyní Češi rozhodli odjet do Chorvatska s průjezdem přes Slovinsko, na slovinských hranicích musejí garantovat, že je Chorvati do své země pustí. Tranzit také musejí stihnout maximálně za čtyřiadvacet hodin. Přímo ve Slovinsku zatím není možné zůstat, s výjimkou lidí, kteří tam pracují, mají rodinu nebo vlastní dům.

Všichni, kteří přijedou, povinně zamíří do sedmidenní karantény a na hranicích uvedou, kde se během ní budou zdržovat, aby je policie mohla zkontrolovat. Na hranicích není nutné mít negativní test, lidé jen podepíšou prohlášení, že nejsou nakažení a nemají příznaky koronaviru. Celníci jim také změří teplotu.

Po sedmi dnech v karanténě se už ovšem lidé negativním testem musejí prokázat, jinak se jim izolace prodlouží o další týden. Pravidla zatím platí do odvolání, uvedl pro iDNES.cz ředitel české pobočky Slovinské centrály cestovního ruchu Michal Kůra s odkazem na nařízení slovinské vlády.

„Pro Slovinsko je cestovní ruch určitě velmi důležitý a jakmile to bude možné a bezpečné, turisty z Česka opět přivítá s otevřenou náručí. Čeští turisté jsou ve Slovinsku velmi oblíbení a věřím, že si opět co nejdříve najdou cestu do slovinských hor, do přírody, lázní, měst i k moři. Slovinsko je rozmanitou a v posledních letech velmi populární zemí, Čechů v roce 2019 vycestovalo do Slovinska necelých 190 tisíc a řadí se tak na 6. místo v žebříčku zahraničních turistů,“ říká Kůra.

7 UKRAJINA

Ukrajinská vláda ve středu rozhodla o prodloužení „mimořádné situace“ na celém území Ukrajiny, a to do 11. května. Hranice této země jsou uzavřené pro cizince i lidi bez občanství, píše česká diplomacie. Podobně jako u ostatních zmíněných zemí však na Ukrajině existuje několik výjimek. Přijet tak mohou lidé s trvalým pobytem, řidiči nákladní dopravy, diplomaté nebo příbuzní Ukrajinců.

Od 15. dubna je na ukrajinských hranicích otevřeno 18 přechodů, jejich přehled je zde. „Pro nákladní leteckou, železniční, automobilovou a mořskou přepravu zůstávají přechody v omezeném počtu otevřeny, ale posádky jsou povinny podrobit se na hranici lékařské prohlídce (na hranicích pracují sanitární oddíly, při návratu z rizikové země se měří teplota a ukládá se čtrnáctidenní karanténa,“ uvádí ministerstvo.