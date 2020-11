Výzva k návratu nezabrala. Čeští lékaři nejeví zájem, pracují dál v Německu

Česká lékařská komora v polovině října vyzvala lékaře a lékařky, kteří v minulých letech odešli pracovat do zahraničí, aby se alespoň na čas vrátili do Česka a pomohli v nemocnicích zatížených péčí o pacienty s onemocněním covid-19. Její šéf Milan Kubek o několik dní později uvedl, že na výzvu reagovalo 16 lékařů a že by za úspěch považoval návrat několika desítek dobrovolníků.

„Samozřejmě jsme slyšeli o výzvě, aby se čeští lékaři a pečovatelé vrátili do vlasti pomoci,“ řekla Stephanie Blümlová, mluvčí nemocnice v bavorském Zwieselu. „Nadále ale počítáme s tím, že o kolegy nepřijdeme. Všichni totiž mají platnou pracovní smlouvu, a tím i závazek vůči svému zaměstnavateli,“ vysvětlila. Dodala, že zdravotnický personál je vedle pracovní smlouvy vázán ještě odpovědností za pacienty.

Na vázanost zaměstnanců pracovní smlouvou poukázal i obchodní ředitel nemocnice v Saské Kamenici (Chemnitz) Dirk Balster. „Případná přání tuto smlouvu dočasně přerušit bychom řešili případ od případu a s ohledem na to, jaký dopad by to na provoz mělo,“ uvedl.

Odchod českých zdravotníků nás netrápí

„Žádný odchod českých kolegů z naší kliniky dosud nenastal,“ řekla mluvčí nemocnice v bavorském Freyungu Anna Sophia Boxleitnerová. Odchod českých zdravotníků netrápí ani městskou nemocnici v Drážďanech, tam Češi pracují bez jakýchkoli omezení pracovní smlouvy.

Saské i bavorské nemocnice v příhraničních regionech se rovněž shodují, že i přes omezení pohybu mezi Českem a Německem, který si vynutil boj s pandemií, nemají jejich čeští zaměstnanci problémy s dojížděním.

Blümlová uvedla, že pro kliniku ve Zwieselu pracuje v různých oborech 36 českých občanů. „Z nich 20 bydlí v Německu,“ upřesnila. Žádný z těch, kteří do práce dojíždí přes hranice z Česka, si podle ní na složitost překračování hranic nestěžoval.

„Ta situace pro ně pochopitelně znamená větší zátěž, jsou také povinni každý týden podstoupit test na covid-19 a negativní výsledek předložit,“ dodala Blümlová s tím, že na složitější podmínky bere ohled.

Ani ve Freyungu podle Boxleitnerové čeští zdravotníci nehlásili žádné problémy s dojížděním. Stejně se k otázce pendlerů vyjádřil i Balster z nemocnice v Chemnitz nebo Piffczyková z drážďanské kliniky. „Ti, kteří nebydlí v Německu, za prací dojíždějí z ciziny. Nevíme o žádných potížích či komplikacích s pendlováním, žádný z českých kolegů se na nás neobrátil,“ dodala Piffczyková.