PŘEHLEDNĚ: Spojenci pomáhají zoufalému Česku. Dorazí lékaři i ventilátory

V Česku je podle posledních dat v nemocnicích 1 932 plicních ventilátorů, kvůli epidemii covidu-19 se denně sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovině října klesla pod 50 procent, aktuálně je obsazeno 52,1 procenta.

USA Národní garda z Texasu a Nebrasky vyšle lékaře

Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat lékaře na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to ve středu uvedl premiér Andrej Babiš. Čtyři sedmičlenné americké týmy by měly dorazit příští týden.

Lékaři by dorazili s vlastním vybavením. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s Babišem. „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King ve středu.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly příjezd s Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček. Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní.

NATO Dorazí 60 ventilátorů a vojenští zdravotníci

Ministr obrany Lubomír Metnar řekl po čtvrtečním jednání vlády, že Severoatlantická aliance pošle Česku ze svých zásob 60 plicních ventilátorů.



Vláda také ve čtvrtek souhlasila s pobytem vojenských zdravotníků členských zemí Evropské unie a NATO do 300 lidí pro pomoc s epidemií koronaviru po dobu do 90 dnů. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení v ČR působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

EU Členské státy nabídnou své kapacity

Evropská komise kvůli vývoji koronavirové epidemie dodá Česku 30 plicních ventilátorů z krizových skladů Evropské unie. Na Twitteru to ve čtvrtek po telefonickém hovoru s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou uvedl premiér Babiš. Zároveň komise propojí Česko s ostatními členskými státy bloku, které nabídnou své volné kapacity.

„Děkuji za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme,“ napsal také premiér. Von der Leyenová následně ve videu na twitteru uvedla, že Česko čelí jedné z nejtěžších situací v Evropě.

„Nemocnice potřebují zdravotnické vybavení. EU je zde, aby pomohla. Zavolala jsem Andreji Babišovi, abych mu sdělila, že rychle posíláme první sadu 30 ventilátorů z naší rezervy. Další pomoc bude následovat,“ napsala k příspěvku.

Ve videu dále zmínila, že je komise v kontaktu s dalšími členskými státy k zajištění dalších ventilátorů pro ČR. Například Německo by v budoucnu mohlo vyslat armádu do zemí, které by potřebovaly pomoci v boji s pandemií covid-19.